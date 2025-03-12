Hasil Drawing Wakil Indonesia di Swiss Open 2025: Dejan/Fadia Langsung Ditantang Jagoan Thailand!

HASIL drawing wakil Indonesia di Swiss Open 2025 akan diulas Okezone. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti, harus lawan jagoan Thailand di babak pertama.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi merilis hasil undian untuk ajang Swiss Open 2025. Sebanyak 7 wakil Indonesia akan beraksi di ajang yang akan berlangsung pada 18-23 Maret 2025.

1. Lawan Berat

Berdasarkan hasil undian, hal menarik adalah sektor ganda campuran yang diwakili oleh. Mereka akan bertemu lawan berat, yakni Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran asal Thailand.

Ini akan menjadi pertemuan kedua setelah pada duel pertama terjadi di final Thailand Masters 2025. Pada duel tersebut, Dejan/Fadia menelan kekalahan.

2. Ganda Putra

Selain itu, dua ganda putra Indonesia akan bertemu wakil Taiwan. Kedua ganda putra Indonesia itu adalah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

Leo/Bagas akan bersua Liu Kuang Heng/Yang Po Han. Sedangkan Fikri/Daniel bakal bertemu Chian Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi.

Selain kedua pasangan pelatnas tersebut, ada satu wakil ganda putra nonpelatnas yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani yang akan berhadapan dengan pasangan dari kualifikasi.