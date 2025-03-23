Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Senangnya Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Lolos Final Swiss Open 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |11:53 WIB
Senangnya Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Lolos Final Swiss Open 2025
Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin. (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin senang bukan main usai memastikan tiket ke final Swiss Open 2025. Apalagi, Fikri/Daniel meraih tiket tersebut dengan perjuangan keras

Kepastian lolos ke final Swiss Open 2025 itu setelah Fikri/Daniel menang atas wakil Taiwan, Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen dengan skor 21-17 dan 26-24. Pertemuan kedua pasangan di babak semifinal Swiss Open 2025 itu berlangsung di St. Jakobshalle, Sabtu 22 Maret 2025 malam WIB.

1. Senang Bukan Main

Usai memastikan tiket ke final, Daniel Marthin mengatakan sangat senang bisa melewati babak semifinal ini karena tidak mudah melawan wakil Taiwan tersebut. Tak lupa Daniel juga berterima kasih kepada fans mereka yang selalu mendukungan perjuangan di Swiss Open 2025.

Kendati bahagia, Daniel dan Fikri tidak mau cepat puas karena masih ada laga final. Mereka pun siap memberikan segalanya di final nanti demi gelar juara.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)

"Saat adu setting, fokus dan semangat tidak mau kalahnya dibesarkan. Kami terus mencoba melakukan yang terbaik," kata Daniel dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/3/2025).

"Terima kasih untuk warga negara Indonesia yang mendukung kami langsung di sini, kami bersyukur mendapat dukungan itu yang pastinya menambah motivasi. Semoga selanjutnya, kami bisa memberikan hasil terbaik untuk semuanya," tambahnya.

2. Kunci Kemenangan

Sementara itu, Muhammad Shohibul Fikri mengatakan sudah memahami pola permainan lawan. Jadi, hal itu sangat berpengaruh dengan permainannya dan Daniel di lapangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/40/3127160/dejan_ferdinansyah_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-KWMg_large.jpg
Penyebab Dejan/Fadia Catat Hasil Minor di Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/40/3125344/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-7fsn_large.jpg
Kecewa Jadi Runner Up di Swiss Open 2025, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bertekad Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125269/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-D4G8_large.jpg
Penyebab Shohibul Fikri/Daniel Marthin Gagal Juara Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125228/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-6JCm_large.jpg
Hasil Final Swiss Open 2025: Fikri/Daniel Gagal Juara, Usai Kalah dari Ganda Putra Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125158/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-DegW_large.jpg
Demi Gelar Juara, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bakal Berikan Segalanya di Final Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125079/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-42Ww_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Swiss Open 2025: Dari 3 Wakil, Hanya Shohibul Fikri/Daniel Marthin yang ke Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement