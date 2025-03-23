Senangnya Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Lolos Final Swiss Open 2025

BASEL - Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin senang bukan main usai memastikan tiket ke final Swiss Open 2025. Apalagi, Fikri/Daniel meraih tiket tersebut dengan perjuangan keras

Kepastian lolos ke final Swiss Open 2025 itu setelah Fikri/Daniel menang atas wakil Taiwan, Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen dengan skor 21-17 dan 26-24. Pertemuan kedua pasangan di babak semifinal Swiss Open 2025 itu berlangsung di St. Jakobshalle, Sabtu 22 Maret 2025 malam WIB.

1. Senang Bukan Main

Usai memastikan tiket ke final, Daniel Marthin mengatakan sangat senang bisa melewati babak semifinal ini karena tidak mudah melawan wakil Taiwan tersebut. Tak lupa Daniel juga berterima kasih kepada fans mereka yang selalu mendukungan perjuangan di Swiss Open 2025.

Kendati bahagia, Daniel dan Fikri tidak mau cepat puas karena masih ada laga final. Mereka pun siap memberikan segalanya di final nanti demi gelar juara.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)

"Saat adu setting, fokus dan semangat tidak mau kalahnya dibesarkan. Kami terus mencoba melakukan yang terbaik," kata Daniel dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/3/2025).

"Terima kasih untuk warga negara Indonesia yang mendukung kami langsung di sini, kami bersyukur mendapat dukungan itu yang pastinya menambah motivasi. Semoga selanjutnya, kami bisa memberikan hasil terbaik untuk semuanya," tambahnya.

2. Kunci Kemenangan

Sementara itu, Muhammad Shohibul Fikri mengatakan sudah memahami pola permainan lawan. Jadi, hal itu sangat berpengaruh dengan permainannya dan Daniel di lapangan.