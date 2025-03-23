Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Demi Gelar Juara, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bakal Berikan Segalanya di Final Swiss Open 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |13:53 WIB
Demi Gelar Juara, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bakal Berikan Segalanya di Final Swiss Open 2025
Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin. (Foto: PBSI)
BASEL – Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin menargetkan gelar juara Swiss Open 2025. Untuk itu, Fikri/Daniel siap memberikan segalanya di laga final nanti agar bisa meraih hasil yan maksimal juga.

Pada final Swiss Open 2025 nanti, Fikri/Daniel akan melawan wakil Thailand, Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh 5. Pertemuan kedua pasangan itu berlangsung di St. Jakobshalle, Minggu (23/3/2025) malam WIB.

1. Siap Tampil Maksimal

Jelang laga final tersebut, Daniel mengatakan dirinya dan Fikri akan berusaha menampilkan performa terbaiknya. Hal itu agar mereka bisa pulang ke Tanah Air dengan gelar juara Swiss Open 2025.

"Semoga selanjutnya, kami bisa memberikan hasil terbaik untuk semuanya," kata Daniel dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/3/2025).

2. Tantangan di Final

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)

Sebelumnya di semifinal Swiss Open 2025, Fikri/Daniel berhasil menang atas wakil Taiwan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen. Kemenangan itu diraih dengan skor 21-17 dan 26-24.

Usai lolos, Fikri mengatakan perjalanan mereka ke final Swiss Open 2025 tidak mudah. Sebab Fikri/Daniel kewalahan menghadapi laga semifinal melawan wakil Taiwan.

Jadi, Fikri dan Daniel menjaga fisik mereka agar kembali bugar dan dapat meladeni permainan lawan. Masalah fisik dan konsisten menjadi PR utama sebelum laga final nanti.

 

