Penyebab Shohibul Fikri/Daniel Marthin Gagal Juara Swiss Open 2025

PENYEBAB Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin gagal juara Swiss Open 2025 terungkap. Ganda putra Indonesia itu mengaku sulit kalahkan lawannya, Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh (Thailand) di laga final.

Fikri/Daniel pun mengaku sudah berusaha keluarkan daya juang terbaiknya di final. Mereka meningkatkan komunikasi, tetapi usahanya tetap gagal berbuah manis.

1. Gagal Juara

Ya, Fikri/Daniel gagal rebut gelar juara Swiss Open 2025. Berlaga di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Minggu 23 Maret 2025 malam WIB, Fikri/Daniel kalah lewat pertarungan tiga gim dengan skor 15-21, 21-18, dan 14-21.

Dengan hasil ini, Fikri/Daniel harus puas menyabet status runner-up di Swiss Open 2025. Meski begitu, mereka tetap bersyukur dengan pencapaian yang diraih.

“Alhamdulillah tetap bersyukur bisa masuk ke final lagi, walaupun kembali hasilnya belum sesuai yang kami inginkan. Masih jadi juara kedua,” ucap Fikri, dikutip dari laman resmi PBSI, Senin (24/3/2025).