Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kecewa Jadi Runner Up di Swiss Open 2025, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bertekad Bangkit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |10:56 WIB
Kecewa Jadi Runner Up di Swiss Open 2025, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bertekad Bangkit
Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin. (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Pasangan ganda Putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin kecewa karena gagal menjuarai Swiss Open 2025. Fikri/Daniel yang harus puas hanya menjadi runner-up pun bertekad bangkit dan mencoba mengincar gelar di turnamen selanjutnya.

Ya, Fikri/Daniel gagal juara Swiss Open 2025 karena kalah dari ganda putra Thailand, Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh di final yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Minggu 23 Maret 2025. Mereka tepatnya kalah dengan skor 15-21, 21-18, dan 14-21.

1. Komentar Shohibul Fikri

Muhammad Shohibul Fikri tetap bersyukur bisa masuk ke final lagi walaupun kembali hasilnya belum sesuai yang diinginkan karena hanya meraih runner up. Dia mengakui pasangan Thailand tampil lebih baik.

"Secara permainan kami mengakui pasangan Thailand bermain lebih rapi, lebih solid dan lebih tahan. Kami malah kurang sabar," kata Fikri dalam keterangannya, dikutip Senin (24/3/2025).

"Di gim kedua sebenarnya sempat ada momentum, kami tertinggal dan bisa mengejar lalu memaksa rubber game. Kami keluarkan daya juang terbaik dan meningkatkan komunikasi, berusaha mencari celah dan berhasil. Sayang tidak berlanjut di gim ketiga, mereka sudah lebih siap dan solid," tambahnya.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)

Atlet berusia 25 tahun itu mengatakan banyak pelajaran yang diambil dari laga final Swiss Open 2025 tersebut. Jadi, Fikri mengaku akan berusaha lebih baik lagi dalam ajang-ajang lainnya ke depan.

“Kami tidak boleh terlalu mudah buang poin dan masih harus meningkatkan power untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini (shuttlecock lambat)," sambung Fikri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/40/3127160/dejan_ferdinansyah_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-KWMg_large.jpg
Penyebab Dejan/Fadia Catat Hasil Minor di Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125269/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-D4G8_large.jpg
Penyebab Shohibul Fikri/Daniel Marthin Gagal Juara Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125228/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-6JCm_large.jpg
Hasil Final Swiss Open 2025: Fikri/Daniel Gagal Juara, Usai Kalah dari Ganda Putra Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125158/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-DegW_large.jpg
Demi Gelar Juara, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bakal Berikan Segalanya di Final Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125133/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-IPx5_large.jpg
Senangnya Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Lolos Final Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125079/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-42Ww_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Swiss Open 2025: Dari 3 Wakil, Hanya Shohibul Fikri/Daniel Marthin yang ke Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement