Kisah Marc Marquez yang Tampil Menggila di MotoGP Thailand 2025 hingga Bikin Danilo Petrucci Terpukau

KISAH Marc Marquez menarik diulas. Sebab, penampilan menggilanya di MotoGP Thailand 2025 ternyata bikin banyak orang terpukau, termasuk eks pembalap MotoGP, Danilo Petrucci.

Petrucci mengaku terpukau dengan aksi Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Pasalnya, Marquez berhasil memenangi seri balapan pembuka itu disaat rider lain kesulitan karena cuaca yang panas.

1. Debut Manis

Marquez memulai debutnya bersama Ducati Lenovo dengan sangat manis. Pasalnya, rider berjuluk Baby Alien itu benar-benar mendominasi MotoGP Thailand 2025 dengan meraih pole position, memenangi sprint race, dan menang di balapan utama.

Kesuksesan Marquez menyedot perhatian publik, tak terkecuali Petrucci. Pembalap WSBK itu cukup terkejut dengan performa Baby Alien yang mampu mengatasi cuaca panas di Thailand.

“Marc melakukan pekerjaan luar biasa di Thailand,” ucap Petrucci, dikutip dari Motosan, Rabu (12/3/2025).

“Yang mengejutkan saya adalah dalam kondisi panas ekstrem yang membuat sulit bernapas, ia justru mencari hawa panas tambahan dengan mengikuti saudaranya,” sambungnya.