Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez yang Tampil Menggila di MotoGP Thailand 2025 hingga Bikin Danilo Petrucci Terpukau

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |01:05 WIB
Kisah Marc Marquez yang Tampil Menggila di MotoGP Thailand 2025 hingga Bikin Danilo Petrucci Terpukau
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

KISAH Marc Marquez menarik diulas. Sebab, penampilan menggilanya di MotoGP Thailand 2025 ternyata bikin banyak orang terpukau, termasuk eks pembalap MotoGP, Danilo Petrucci.

Petrucci mengaku terpukau dengan aksi Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Pasalnya, Marquez berhasil memenangi seri balapan pembuka itu disaat rider lain kesulitan karena cuaca yang panas.

Francesco Bagnaia bersama Marc Marquez dan Alex Marquez

1. Debut Manis

Marquez memulai debutnya bersama Ducati Lenovo dengan sangat manis. Pasalnya, rider berjuluk Baby Alien itu benar-benar mendominasi MotoGP Thailand 2025 dengan meraih pole position, memenangi sprint race, dan menang di balapan utama.

Kesuksesan Marquez menyedot perhatian publik, tak terkecuali Petrucci. Pembalap WSBK itu cukup terkejut dengan performa Baby Alien yang mampu mengatasi cuaca panas di Thailand.

“Marc melakukan pekerjaan luar biasa di Thailand,” ucap Petrucci, dikutip dari Motosan, Rabu (12/3/2025).

“Yang mengejutkan saya adalah dalam kondisi panas ekstrem yang membuat sulit bernapas, ia justru mencari hawa panas tambahan dengan mengikuti saudaranya,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement