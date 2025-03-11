Pengamat Sebut Hal Ini Bakal Untungkan Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025

Marc Marquez akan diuntungkan oleh satu hal ini di MotoGP Argentina 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

PENGAMAT MotoGP, Lewis Duncan, menilai satu hal ini akan menguntungkan Marc Marquez di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo, Argentina. Sebab, situasinya akan cocok bagi pembalap tim Ducati Lenovo tersebut.

Marquez mendominasi pekan balapan pertama MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand. Ia merebut pole position dan memenangi Sprint Race serta balapan utama.

1. Ulangi

Marc Marquez melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

Duncan melihat Marquez akan mengulangi performa yang sama dalam seri kedua yang bertajuk MotoGP Argentina 2025. Apalagi, ia punya sejarah bagus dengan tiga kali menang di Negeri Tango.

Saat terakhir kali meraih kemenangan pada 2019, Marquez unggul hingga 10 detik dari Valentino Rossi! Ia bisa langsung melesat dalam beberapa putaran saja selepas start.

“(Balapannya) akan sama seperti di Thailand. Jika Anda melihat ke masa lalu di Argentina, Anda lihat dua pembalap yang biasanya cukup kencang di sana, khususnya akhir-akhir ini, adalah Marquez bersaudara,” papar Duncan, mengutip dari Crash, Selasa (11/3/2025).

“Terakhir kali Marc balapan di sana adalah 2019 dan dia menang dengan selisih hampir 10 detik dari Valentino Rossi, setelah 2-3 putaran, dia melaju dua detik lebih cepat,” imbuhnya.