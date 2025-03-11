Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat Sebut Hal Ini Bakal Untungkan Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |13:15 WIB
Pengamat Sebut Hal Ini Bakal Untungkan Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025
Marc Marquez akan diuntungkan oleh satu hal ini di MotoGP Argentina 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Lewis Duncan, menilai satu hal ini akan menguntungkan Marc Marquez di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo, Argentina. Sebab, situasinya akan cocok bagi pembalap tim Ducati Lenovo tersebut.

Marquez mendominasi pekan balapan pertama MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand. Ia merebut pole position dan memenangi Sprint Race serta balapan utama.

1. Ulangi

Marc Marquez melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

Duncan melihat Marquez akan mengulangi performa yang sama dalam seri kedua yang bertajuk MotoGP Argentina 2025. Apalagi, ia punya sejarah bagus dengan tiga kali menang di Negeri Tango.

Saat terakhir kali meraih kemenangan pada 2019, Marquez unggul hingga 10 detik dari Valentino Rossi! Ia bisa langsung melesat dalam beberapa putaran saja selepas start.

“(Balapannya) akan sama seperti di Thailand. Jika Anda melihat ke masa lalu di Argentina, Anda lihat dua pembalap yang biasanya cukup kencang di sana, khususnya akhir-akhir ini, adalah Marquez bersaudara,” papar Duncan, mengutip dari Crash, Selasa (11/3/2025).

“Terakhir kali Marc balapan di sana adalah 2019 dan dia menang dengan selisih hampir 10 detik dari Valentino Rossi, setelah 2-3 putaran, dia melaju dua detik lebih cepat,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement