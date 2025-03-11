Marc Marquez Ungkap 1 Hal yang Buatnya Terus Melaju di MotoGP 2025

Marc Marquez mengungkap satu hal yang buatnya terus melaju di MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

MARC Marquez mengungkap satu hal yang membuatnya tak ragu untuk terus melaju di MotoGP 2025. Gairahnya terhadap sepeda motor membantu pembalap Ducati Lenovo tersebut untuk selalu gemilang.

Marquez mendominasi pekan balapan pertama MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand. Ia merebut pole position dan memenangi Sprint Race serta balapan utama.

1. Performa Terbaik

Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Pria berpaspor Spanyol itu mengatakan saat turun balap selalu berusaha memberikan performa terbaiknya. Namun, hal itu pun harus didukung dengan motor yang prima.

"Kadang-kadang saya bertanya-tanya apa yang membuat saya terus maju,” kata Marquez, mengutip dari Motosan, Selasa (11/3/2025).

“Dan jawabannya adalah sepeda motor adalah gairah saya," sambung pria berusia 32 tahun itu.

2. Kecelakaan

Marquez tak menampik saat memacu kendaraan ada resiko mengalami kecelakaan. Namun, ketika kondisi itu dialaminya, ia hanya memikirkan apakah bisa kembali ke lintasan atau tidak.