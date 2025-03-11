Bawa-Bawa Max Verstappen, Legenda MotoGP Soroti Marc Marquez yang Jadi Kandidat Kuat Juara MotoGP 2025

LEGENDA MotoGP, Alex Criville, soroti Marc Marquez yang jadi kandidat kuat juara MotoGP 2025. Dalam membahas hal ini, Criville turut membawa-bawa nama jagoan F1, Max Verstappen.

Criville sendiri setuju dengan pandangan itu. Sebab, dirinya juga memprediksi Marquez akan mendominasi seperti Max Verstappen di Formula 1 (F1).

1. Marc Marquez Menggila

Marquez memulai musim dengan sangat baik. Rider berjuluk Baby Alien itu tampil perkasa di MotoGP Thailand 2025 dengan meraih pole position, memenangi sesi sprint race, dan balapan utama.

Pembalap asal Spanyol itu memang sudah diprediksi banyak orang kalau akan trengginas bersama Ducati Lenovo. Dan terbukti, di musim debutnya dia langsung meraih podium pertama. Bahkan sukses mengasapi Francesco Bagnaia yang finis posisi tiga.

2. Favorit Juara

Karena itu, Criville mengungkapkan Marquez adalah favorit peraih gelar juara. Dia pun turut mewanti-wanti Bagnaia untuk lekas bangkit karena Baby Alien bakal menunjukkan performa yang apik di musim ini.

"Favorit [untuk gelar] jelas adalah Marc Márquez. Bagnaia harus segera bangkit untuk berusaha merebut gelar dunia karena jelas Marc jauh lebih unggul musim ini, dalam kondisi yang sangat baik,” kata Criville, dilansir dari Crash, Selasa (11/3/2025).