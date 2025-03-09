Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Argentina 2025: Penegasan Marc Marquez Calon Kuat Juara MotoGP 2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |18:09 WIB
Jadwal MotoGP Argentina 2025: Penegasan Marc Marquez Calon Kuat Juara MotoGP 2025?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JADWAL MotoGP Argentina 2025 akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez makin tegaskan dirinya calon kuat juara MotoGP 2025 dengan berkiprah manis di balapan ini?

Ya, seri kedua MotoGP 2025 akan segera digelar. Dengan tajuk MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez cs siap kembali unjuk kekuatan di Sirkuit Termas de Rio Hondo, pada Jumat 14 Maret 2025 hingga Senin 17 Maret 2025.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Dijagokan Menang

Nama Marc Marquez dijagokan menang di MotoGP Argentina 2025. Hal ini tak terlepas dari hasil manis yang diraihnya di balapan sebelumnya.

Pada seri perdana MotoGP 2025 yang digelar di Thailand pada awal Maret 2025, Marc Marquez memang tampil menggila. Dia sapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama.

Hal ini tentu saja menegaskan bahwa Marquez begitu nyetel dengan motor balap tim pabrikan Ducati. Dia pun diprediksi bisa mendominasi balapan musim ini.

2. Tegaskan Calon Kuat Juara?

Jika berhasil menggila di MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez tentu saja akan makin tegaskan diri bahwa dirinya calon kuat juara musim ini. Sebab, dia bisa membuat para rivalnya kesulitan untuk meladeni penampilannya.

Tentu saja, jika berhasil Marquez akan menambah pundi-pundi gelar juaranya. Sejauh ini, dia sudah koleksi 6 gelar juara di MotoGP.

Andai juara musim ini, Marquez akan samai rekor Valentino Rossi. Diketahui, Rossi total merebut 7 gelar juara di kelas MotoGP, sebelum akhirnya pensiun pada akhir 2021.

Kini, menarik menantikan gelaran MotoGP Argentina 2025. Seri ini akan dimulai dengan latihan bebas yang berlangsung Jumat 14 Maret 2025. Balapan utama sendiri akan digelar pada Senin, 17 Maret 2025 pukul 01.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement