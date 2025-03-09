Jadwal MotoGP Argentina 2025: Penegasan Marc Marquez Calon Kuat Juara MotoGP 2025?

JADWAL MotoGP Argentina 2025 akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez makin tegaskan dirinya calon kuat juara MotoGP 2025 dengan berkiprah manis di balapan ini?

Ya, seri kedua MotoGP 2025 akan segera digelar. Dengan tajuk MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez cs siap kembali unjuk kekuatan di Sirkuit Termas de Rio Hondo, pada Jumat 14 Maret 2025 hingga Senin 17 Maret 2025.

1. Marc Marquez Dijagokan Menang

Nama Marc Marquez dijagokan menang di MotoGP Argentina 2025. Hal ini tak terlepas dari hasil manis yang diraihnya di balapan sebelumnya.

Pada seri perdana MotoGP 2025 yang digelar di Thailand pada awal Maret 2025, Marc Marquez memang tampil menggila. Dia sapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama.

Hal ini tentu saja menegaskan bahwa Marquez begitu nyetel dengan motor balap tim pabrikan Ducati. Dia pun diprediksi bisa mendominasi balapan musim ini.

2. Tegaskan Calon Kuat Juara?

Jika berhasil menggila di MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez tentu saja akan makin tegaskan diri bahwa dirinya calon kuat juara musim ini. Sebab, dia bisa membuat para rivalnya kesulitan untuk meladeni penampilannya.

Tentu saja, jika berhasil Marquez akan menambah pundi-pundi gelar juaranya. Sejauh ini, dia sudah koleksi 6 gelar juara di MotoGP.

Andai juara musim ini, Marquez akan samai rekor Valentino Rossi. Diketahui, Rossi total merebut 7 gelar juara di kelas MotoGP, sebelum akhirnya pensiun pada akhir 2021.

Kini, menarik menantikan gelaran MotoGP Argentina 2025. Seri ini akan dimulai dengan latihan bebas yang berlangsung Jumat 14 Maret 2025. Balapan utama sendiri akan digelar pada Senin, 17 Maret 2025 pukul 01.00 WIB.