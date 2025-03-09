Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hebatnya Ai Ogura, Terkendala Bahasa tapi Tetap Mampu Bersinar di MotoGP Thailand 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |12:38 WIB
Hebatnya Ai Ogura, Terkendala Bahasa tapi Tetap Mampu Bersinar di MotoGP Thailand 2025
Pembalap Tim Trackhouse Racing, Ai Ogura. (Foto: Instagram/aiogura79)
BURIRAM – Pembalap Tim Trackhouse Racing, Ai Ogura, ternyata memiliki kendala besar selama tampil di MotoGP 2025. Kendala yang dimaksud terkait bahasa, karena Ogura belum bisa memakai bahasa Inggris dengan fasih.

Kendala bahasa tersebut jelas mengganggu komunikasi Ogura dengan kru tim satelit Aprilia tersebut. Meski ada penerjemah, Ogura masih kurang puas karena tak bisa menyampaikan secara langsung apa yang dirasa akan motor RS-GP milik Aprilia.

1. Hebatnya Ogura

Hebatnya, meski terkenala bahasa, pembalap asal Jepang mampu bersinar di seri pembuka MotoGP 2025. Rider asal Jepang itu sukses menyedot perhatian dengan finis di peringkat empat saat sprint race dan menempati posisi lima pada seri balapan MotoGP Thailand 2025.

Ogura mengatakan proses adaptasinya dengan tim berjalan cukup baik sejauh ini. Akan tetapi, pola komunikasi saja yang menjadi tantangannya dan perlu diatasi.

"Saya tidak dapat berbicara dengan tim saya seperti yang saya inginkan. Saya tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi di lintasan,"kata Ogura dilansir dari Motosan, Minggu (9/3/2025).

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

2. Langsung Les Bahasa Inggris

Ogura pun saat ini sedang belajar bahasa Inggris. Sebab, dia meyakini komunikasi yang baik dengan tim juga akan berdampak dengan performanya di atas lintasan.

"Saya sedang belajar bahasa Inggris," katanya

 

