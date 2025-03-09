Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Keberhasilan Marquez Bersaudara Sudutkan Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi Itu Diminta Tidak Panik

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |08:17 WIB
Keberhasilan Marquez Bersaudara Sudutkan Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi Itu Diminta Tidak Panik
Francesco Bagnaia bersama Marc Marquez dan Alex Marquez di Podium MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/pecco63)
MANTAN pembalap MotoGP, Ruben Xaus menyadari saat ini rider Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tengah tersudut lantaran kalah bersinar dari Marc Marquez (Ducati Lenovo) dan Alex Marquez (Gresini Ducati). Namun, Xaus meminta murid Valentino Rossi itu tidak panik, sebab perjalanan Bagnaia masih panjang.

Ya, Alex dan Marquez tengah bersinar usai finis posisi pertama dan kedua di sprint race dan balapan utama MotoGP Thailand 2025. Penampilan apik Marquez bersaudara di seri pembuka MotoGP 2025 itu memperlihatkan betapa berbahaya mereka.

1. Marquez Tengah Gacor

Menurut Xaus, Marquez saat ini memang menjadi salah satu pesaing terkuat di MotoGP 2025. Padahal beberapa tahun lalu, Marquez kesulitan semenjak kecelakaan parah di awal MotoGP 2020.

Namun, ketika melihat sang adik, Alex bersinar bersama Gresini Racing di MotoGP 2023, Marquez pun tertarik pindah ke Ducati. Marquez lantas benar-benar meninggalkan Honda dan mulai bertarung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing di MotoGP 2024.

Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Hasilnya Marquez mampu kompetifif lagi dan sempat bersaing memperebutkan gelar juara musim lalu. Penampilan apik itu membuat Marquez mendapatkan tawaran dari tim pabrikan Ducati dan kini ia sudah bersama Ducati Lenovo.

“Marc Marquez telah berkembang dalam bayang-bayang untuk waktu yang lama. Ketika Alex balapan untuk Honda dan menderita, lalu pindah ke Ducati dan mampu berada di depan, Marc menyadari sesuatu karena ia tahu kemampuan saudaranya itu,” ungkap Ruben Xaus, dilansir dari Motosan, Minggu (9/3/2025).

2. Bagnaia Tak Perlu Panik

Tak hanya Marquez, Alex yang mengendarai mesin motor yang sama dengan kakaknya dan Bagnaia itu juga tampil moncer. Sementara Bagnaia sejatinya juga tampil baik dengan finis ketiga di sprint race dan balapan utama MotoGP Thailand 2025, hanya saja prestasi itu tertutup oleh Marquez bersaudara.

 

Halaman:
1 2
