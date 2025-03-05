Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Biodata dan Agama Maria Febe, Eks Pebulutangkis Indonesia yang Bahagia Dengarkan Suara Azan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |03:00 WIB
Biodata dan Agama Maria Febe, Eks Pebulutangkis Indonesia yang Bahagia Dengarkan Suara Azan
Biodata dan Agama Maria Febe Kusumastuti. (Foto: Instagram/mariafebe13)
A
A
A

BIODATA dan Agama Maria Febe, eks pebulutangkis Indonesia yang bahagia dengarnkan suara Azan menarik untuk dibahas. Maria Febe perlu diketahui pernah menjadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri.

Masa-masa kejayaan Maria Febe dimulai pada era 2008 hingga akhirnya pensiun di 2016. Maria Febe lantas menikahi mantan pemain PB Djarum, Andrei Adistia setahun setelah pensiun alias pada 27 Oktober 2017.

1. Seorang Mualaf

Maria Febe diketahui memeluk agama Islam. Sejatina ia adalah seorang mualaf yang mantap memeluk agama Islam pada 2013 alias sebelum memutuskan pensiun dari bulu tangkis.

Maria Febe dibimbing untuk mengucap dua kalimat syahadat ketika masih menjadi penghuni Pelatnas PBSI. Ia mengaku keinginan memeluk agama Islam sudah muncul sejak masih kecil.

Maria Febe Kusumastuti. (Foto: Instagram @mariafebe13)
Maria Febe Kusumastuti. (Foto: Instagram @mariafebe13)

Semuanya berawal dari Maria Febe kecil senang mendengar kumandang azan. Namun, keputusan menjadi mualaf baru berani diambil saat dewasa.

“Kalau ada yang bilang saya pindah karena suami saya islam, sebenarnya bukan itu. Kalau mau flashback, sebenarnya saya mengucao dua kalimat syahadat itu 2013, saat masih menjadi pemain,” ungkap Maria Febe, dikutip dari acara Close Up yang tayang di UseeTV.

“Ceritanya panjang, jadi ada dorongan di hati. Dulu waktu saya kecil suka dengerin adzan, cuma sama orangtua sampai ditegur,” tambah Maria Febe.

“Seiring waktu kan kadang ada kaya mereka tarawih lah, terus ada acara-acara gitu, tergerak gitu lho hatinya,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
