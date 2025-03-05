Kisah Ai Ogura, Rookie Terbaik yang Sukses Bikin Panik Francesco Bagnaia di MotoGP Thailand 2025

KISAH Ai Ogura, rookie terbaik yang sukses bikin panik Francesco Bagnaia di MotoGP Thailand 2025 menarik untuk dibahas. Ya, Ogura layak disebut rookie terbaik saat ini karena mampu paling bersinar di antara para rider debutan lainnya, seperti Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) dan Somkiat Chantra (LCR Honda).

Tak hanya bersinar di antara rider debutan lainnya, pembalap Trackhouse Racing itu bahkan mampu membuat panik sang juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, yakni Bagnaia. Pasalnya selama tampil di sprint race dan balapan utama MotoGP Thailand 2025, Ogura mampu memberikan tekanan kepada pembalap Ducati Lenovo tersebut.

1. Jadi Debutan Terbaik saat Ini

Balapan MotoGP Thailand 2025 merupakan seri pembuka musim ini. Balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand pada 28 Februari-2 Maret 2025.

Sebagai rider debutan, Ogura nyatanya mampu mengalahkan para seniornya. Seperti saat di sprint race MotoGP Thailand 2025, rider tim satelit Aprilia iut sukses finis keempat.

Lalu di balapan utama, Ogura mampu finis kelima. Pencapaian apik dari sprint race dan balapan utama GP Thailand membuat rider asal Jepang tersebut kini bertengger di peringkat kelima pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2025.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

2. Berhasil Bikin Ketar-ketir Bagnaia

Dalam penampilan yang apik itu, Ogura sempat membuat Bagnaia panik. Pasalnya beberapa kali Ogura nyaris melewati Bagnaia.

Seperti di sprint race, Ogura yang finis keempat hanya tertinggal sepersekian detik saja dari Bagnaia yang berada di urutan ketiga. Kejadian yang nyaris sama pun tercipta di balapan utama.