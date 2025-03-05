Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kapan Race MotoGP Argentina 2025? Ini Jadwal Lengkapnya

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |13:56 WIB
Kapan Race MotoGP Argentina 2025? Ini Jadwal Lengkapnya
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
KAPAN race MotoGP Argentina 2025 digelar? Jadwal lengkap MotoGP Argentina 2025 akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Ya, ajang MotoGP 2025 akan berlanjut ke seri kedua. Balapan bertajuk MotoGP Argentina 2025 akan digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, pada 14 hingga 16 Maret 2025.

Marc Marquez Calon Kuat Juara MotoGP 2025, Valentino Rossi Panik?

1. Marc Marquez Favorit Menang

Nama Marc Marquez ramai dibicarakan jelang MotoGP Argentina 2025. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu bahkan difavoritkan menang.

Hal ini tak terlepas dari kiprah manis Marquez di MotoGP Thailand 2025 pada akhir pekan lalu. Mentas di Sirkuit Buriram, Thailand, pada akhir pekan lalu, Marquez sukses keluar sebagai pemenang.

Marquez bahkan sapu bersih kemenangan di sprint race dan juga balapan utama. Tak ayal, sosoknya akan sangat diwaspadai para rival.

2. Waspadai Alex Marquez

Tetapi, ada sejumlah nama lainnya yang juga dinilai punya kans menang di MotoGP Argentina 2025. Salah satunya ada Alex Marquez.

Adik dari Marc Marquez itu juga bekerja ciamik di MotoGP Thailand 2025. Dia naik podium kedua di balapan utama dan juga sprint race.

Tentunya, hasil ini membuat Alex Marquez semakin termotivasi untuk tampil lebih apik di balapan berikutnya. Apalagi, dia memberi persaingan sengit di balapan utama kepada Marc Marquez.

Tak ayal, MotoGP Argentina 2025 menarik disaksikan. MotoGP Argentina 2025 pun akan dibuka dengan sesi latihan bebas. Selanjutnya, ada sesi kualifikasi hingga sprint race yang akan dilakoni Francesco Bagnaia cs. Di hari puncak MotoGP Argentina 2025, ada balapan utama yang siap digelar.

 

Halaman:
1 2
