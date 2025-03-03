Kalah dari Duo Marquez di MotoGP Thailand 2025, Francesco Bagnaia Akui Tak Senang

ISAN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tidak senang dengan hasil MotoGP Thailand 2025. Bagnaia tak puas hanya bisa finis ketiga usai kalah cepat dari dui Marquez, yakni Marc Marquez dan Alex Marquez yang menguasai posisi pertama dan kedua.

Francesco Bagnaia mengakhir balapan utama di Sirkuit Buriram, Isan, Thailand pada Minggu (2/3/2025) kemarin. Pembalap asal Italia itu ‘diasapi’ duo Marquez, Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang berhasil menjadi juara dan Alex Marquez (Gresini Ducati) yang berada di podium kedua.

1. Bagnaia Kecewa

Hasil ini membuat Bagnaia gagal mengulang torehan manis di seri pembuka musim lalu. Kala itu, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- yang berstatus sebagai juara bertahan berhasil menjuarai MotoGP Qatar, 11 Maret 2024 silam.

Bagnaia pun mengaku tidak puas dengan raihannya di MotoGP Thailand 2025. Dua kali juara MotoGP itu mengatakan tidak bisa memaksakan motornya demi memenangkan balapan tersebut.

“Saya tidak di sini untuk finis ketiga. Saya ingin menang. Namun, keadaannya bisa saja lebih buruk. Kami dapat mengatasi beberapa masalah yang muncul selama pengujian. Namun kami baru menemukan solusinya di kemudian hari,” jelas Bagnaia dikutip dari Speedweek, Senin (3/3/2025).

Francesco Bagnaia melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

2. Fokus Hadapi MotoGP Argentina 2025

Terlepas dari itu, Bagnaia mulai menerima kenyataan dan siap berjuang di balapan berikutnya. Selanjutnya, Bagnaia dan pembalap lainnya akan bersaing di MotoGP Argentina yang digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina pada 14–16 Maret 2025 mendatang.

“Tempat ketiga tidak terlalu buruk. Kita dapat membangunnya dan menemukan kembali perasaan musim lalu,” sambung Bagnaia.