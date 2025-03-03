Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dituduh Francesco Bagnaia Main-Main di MotoGP Thailand 2025, Begini Respons Marc Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |07:24 WIB
BURIRAM – Dituduh Francesco Bagnaia main-main di MotoGP Thailand 2025, begini respons Marc Marquez. Ia bersikeras tidak sengaja membiarkan lawan mendekat.

Marquez tampil dominan pada pekan balapan MotoGP Thailand 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu meraih pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram.

1. Lambat

Namun, ada satu momen dalam balapan, Marquez sempat melambat tepatnya di putaran enam, Minggu 2 Maret 2025 sore WIB. Ia mengecek kondisi motor saat melintasi tikungan tiga dan diduga mengalami masalah teknis.

Tak lama kemudian, posisinya diambil alih oleh sang adik Alex Marquez. Usai disalip, Marquez langsung tancap gas untuk memburu urutan terdepan lagi.

2. Main-Main

Butuh lebih dari 16 putaran bagi pria berusia 32 tahun tersebut untuk menyalip adiknya. Usai kembali ke posisi terdepan, Marquez lagi-lagi melesat dan menang dengan jarak sekira 1,7 detik!

Bagnaia langsung menduga rekan setimnya itu tengah bermain-main. Namun, Marquez dengan tegas membantahnya.

 

