Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menang Race MotoGP Thailand 2025 Siang Ini?

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez menang dalam race MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung siang ini?

Ya, ajang MotoGP Thailand 2025 mencapai puncaknya hari ini. Ada sesi balapan utama yang akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu (2/3/2025) pukul 15.00 WIB.

1. Marc Marquez Menang Sprint Race

Marc Marquez makin difavoritkan menang dalam balapan utama MotoGP Thailand 2025. Sebab, dia berhasil berjaya di sesi sprint race yang berlangsung kemarin siang.

Mentas di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Sabtu 1 Maret 2025 siang WIB, Marquez keluar sebagai pemenang di sprint race. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu menyelesaikan balapan 13 lap itu dengan catatan waktu 19 menit 35,005 detik.

Hasil ini membuat Marquez langsung puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dia total sudah mengemas 12 poin saat ini.

Di podium sprint race MotoGP Thailand 2025 sendiri, Marquez ditemani sang adik, Alex Marquez, dan sang rekan setim, Francesco Bagnaia. Alex Marquez finis kedua, sementara Bagnaia menempati posisi ketiga.