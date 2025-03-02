Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menang Race MotoGP Thailand 2025 Siang Ini?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |07:53 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menang Race MotoGP Thailand 2025 Siang Ini?
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez menang dalam race MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung siang ini?

Ya, ajang MotoGP Thailand 2025 mencapai puncaknya hari ini. Ada sesi balapan utama yang akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu (2/3/2025) pukul 15.00 WIB.

Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Marc Marquez Menang Sprint Race

Marc Marquez makin difavoritkan menang dalam balapan utama MotoGP Thailand 2025. Sebab, dia berhasil berjaya di sesi sprint race yang berlangsung kemarin siang.

Mentas di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Sabtu 1 Maret 2025 siang WIB, Marquez keluar sebagai pemenang di sprint race. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu menyelesaikan balapan 13 lap itu dengan catatan waktu 19 menit 35,005 detik.

Hasil ini membuat Marquez langsung puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dia total sudah mengemas 12 poin saat ini.

Di podium sprint race MotoGP Thailand 2025 sendiri, Marquez ditemani sang adik, Alex Marquez, dan sang rekan setim, Francesco Bagnaia. Alex Marquez finis kedua, sementara Bagnaia menempati posisi ketiga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711/valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187515/alex_marquez_pernah_merasakan_betapa_sulitnya_menghadapi_marc_marquez_saat_jadi_rekan_setim_pada_motogp_2024-Z7Jn_large.jpg
Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement