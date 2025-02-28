Kisah Sedih Bao Chun Lai, Mantan Pebulu Tangkis Top China yang Kini Kehilangan Pendengaran

KISAH sedih Bao Chun Lai, mantan pebulu tangkis top China yang kini kehilangan pendengaran, menarik untuk diulas. Sebab, hidupnya bak terjun ke jurang terdalam.

Bao merupakan salah satu tunggal putra andalan China. Ia pernah ikut terseret dalam persaingan dengan Lin Dan, Taufik Hidayat, Lee Chong Wei, hingga Peter Gade.

1. Profil Bao Chun Lai

Bao diketahui lahir di Changsha, Hunan, pada 17 Februari 1983. Pebulu tangkis bertangan kidal itu pernah meraih sejumlah prestasi yakni Piala Sudirman (2005, 2007, 2009, 2011) dan Piala Thomas (2004, 2006, 2008, 2010) bersama tim bulu tangkis China.

Di level individu, Bao menjadi kampiun Kejuaraan Asia 2009, Kejuaraan Dunia Junior 2000, dan sejumlah BWF Superseries serta Grand Prix. Prestasinya terhitung lumayan kendati di bawah bayang-bayang Lin Dan.

2. Pensiun

Sayangnya, Bao harus pensiun pada September 2011 karena cedera. Ketika itu, usianya baru menyentuh 28 tahun. Ia kemudian banting setir menjadi artis bermodal wajah tampan dan tubuhnya yang atletis.

Namun, belum lama ini, Bao muncul dengan kabar mengejutkan. Ia mengaku kehilangan Indera pendengarannya karena sebuah penyakit.