HOME SPORTS NETTING

Biodata dan Agama Jonatan Christie, Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Pernah Ketiban Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |20:09 WIB
Biodata dan Agama Jonatan Christie, Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Pernah Ketiban Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid
Simak biodata dan agama Jonatan Christie, pebulu tangkis top Indonesia yang pernah ketiban rezeki (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BIODATA dan agama Jonatan Christie, pebulu tangkis top Indonesia yang pernah ketiban rezeki 10 kali lipat usai bangun masjid, menarik untuk diulas. Sebab, sosoknya begitu inspiratif.

Jonatan saat ini merupakan salah satu tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Ia tak hanya dikenal sebagai pebulu tangkis yang andal, tetapi juga sosok yang sangat dermawan.

1. Bangun Masjid

Jonatan Christie beraksi di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)
Jonatan Christie beraksi di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Salah satu kebaikan Jonatan terlihat ketika membangun masjid di Lombok pada 2018 yang hancur akibat bencana alam. Ia menyumbangkan bonus yang didapat dari Asian Games 2018.

Ketika itu, Jonatan mendapat medali emas di nomor individu. Ia diguyur bonus senilai total Rp1,8 miliar. Setengahnya atau sekira Rp900 juta disumbangkan untuk membangun kembali masjid di Lombok.

“Waktu itu gue bangun masjid di Lombok, kebetulan lagi tsunami. Bangun hunian sementara segala macam. Puji Tuhan bisa sempat ke sana dan lihat langsung (pembangunannya) sudah berjalan,” cerita Jonatan, dikutip dari youtube Daniel Mananta, dikutip Sabtu (1/2/2025).

2. Nazar

Ternyata, pria asal Jakarta itu sudah bernazar sebelum tampil di Asian Games 2018 meski seorang Non-Muslim. Ia bertekad menyumbang setengah dari nominal bonus yang didapat dari ajang tersebut. Tuhan mengabulkan doa itu.

“Itu saya bernazar, Tuhan kalau memang ini kesempatan untuk juara Asian Games saya ingin kasih donasi 50 persen dari bonus ini,” kata Jonatan.

“Waktu Asian Games, jadi waktu itu kami dikasih bonus Rp1,8 miliar atlet yang peraih emas. Saya sudah ada niatan 50 persen dari bonus,” imbuh ayah dari Leander Jayden Christie tersebut.

 

Halaman:
1 2
