Kisah Apes Jorge Martin, Juara Bertahan yang Dipastikan Absen hingga MotoGP Argentina 2025

KISAH apes Jorge Martin, juara bertahan yang dipastikan absen hingga MotoGP Argentina 2025 menarik untuk dibahas. Ya, Martin dipastikan absen di dua seri awal MotoGP 2025.

Sebelumnya, Martin dipastikan tak dapat mengikuti balapan pembuka MotoGP 2025 di Sirkuit Buriram, Thailand. Lalu baru-baru ini, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola mengabarkan Martin masih absen di MotoGP Thailand 2025.

1. Gara-Gara Cedera

Martin benar-benar memulai MotoGP 2025 dengan cara yang begitu pedih. Berstatus juara bertahan usai tampil mengagumkan bersama Pramac Ducati di MotoGP 2024, Martin berusaha membuktikan diri bersama tim barunya, Aprilia Racing.

Nahasnya, saat tes pramusim hari pertama di Sirkuit Sepang, Malaysia, Martin justru mengalami kecelakaan parah. Usai insiden mengerikan di tes pramusim MotoGP 2025 di Malaysia itu, Martin sempat dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan tak bisa melanjutkan tes pramusim yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Martin pun pulang ke Barcelona, Spanyol untuk menjalani operasi patah tulang di tangan kiri dan patah tulang kecil di kanan. Hal itu juga membuatnya absen dari dua hari (12-13 Februari 2025) tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Buriram, Thailand.

Jorge Martin alami kecelakaan pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia (Foto: MotoGP)

"Jorge Martín telah menjalani operasi di Rumah Sakit Dexeus di Barcelona oleh Profesor Mir dan timnya. Intervensi berhasil diselesaikan, dengan pemasangan dua sekrup pada tingkat fraktur radius dan satu pada tingkat skafoid kiri untuk stabilisasi dan memfasilitasi proses penyembuhan," bunyi keterangan resmi Aprilia dilansir dari Motosan, dikutip Jumat (28/2/2025).

Setelah operasi berjalan sukses, Martin tetap membutuhkan waktu untuk pemulihan. Karena itulah, Martin tak bisa mengikuti MotoGP Thailand 2025 yang digelar pada 28 Februari-2 Maret 2025.

"Jorge Martin absen di MotoGP Thailand 2025 setelah mengalami kecelakaan saat latihan," tulis akun instagram resmi MotoGP (@motogp).