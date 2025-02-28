Tatap MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez Ingin Naik Podium di Seri Pembuka

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, beberkan targetnya di MotoGP Thailand 2025. Dia ingin naik podium di seri awal MotoGP 2025.

Bagi Marquez, membuka musim dengan naik podium jadi hal penting demi mendulang prestasi pada musim ini. Tak ayal, dia siap menampilkan kinerja terbaik di MotoGP Thailand 2025.

1. MotoGP Thailand 2025 Bergulir Mulai Hari Ini

Seri pembuka MotoGP 2025 akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, mulai hari ini, Jumat (28/2/2025). Nantinya, Marquez cs akan lakoni balapan utama pada Minggu, 2 Maret 2025.

Marquez mengatakan persaingan dalam MotoGP 2025 tidak akan mudah. Jadi, dia harus tampil maksimal dalam setiap seri untuk menjaga kans menjadi juara dunia.

"Saya berharap bisa berbagi banyak podium dengan Francesco Bagnaia karena pada akhirnya kami harus mengecat kejuaraan dunia dengan warna merah di akhir musim," Marc Marquez, dilansir dari laman Speedweek, Jumat (28/2/2025).