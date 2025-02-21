Berpotensi Jumpa Viktor Axelsen di German Open 2025, Alwi Farhan Pilih Fokus Jalani Babak Pertama

Alwi Farhan ingin lebih dulu lolos babak pertama German Open 2025 (Foto: PBSI)

JAKARTA - Alwi Farhan berpotensi bertemu Viktor Axelsen di German Open 2025. Hal itu akan terjadi jika kedua pemain berhasil lolos ke babak 16 besar.

Berdasarkan hasil undian, Alwi berada satu jalur dengan Axelsen yang menempati unggulan pertama. Perjumpaan keduanya bisa terjadi jika sama-sama memenangkan babak pertama turnamen Super 300 itu.

1. Excited

Mengomentari peluang terjadinya duel tersebut, Alwi mengaku sangat excited. Ini menjadi kesempatan emas baginya untuk menjajal kemampuan mantan pemain peringkat satu dunia itu.

"Ya senang tentunya, excited," ungkap Alwi kepada Okezone, melalui pesan singkat, dikutip Jumat (21/2/2025).

2. Berlebihan

Akan tetapi, pemain berusia 19 tahun itu juga tidak mau berlebihan. Sebab, perjumpaan dengan peraih medali emas Olimpiade Tokyo dan Paris itu baru akan terjadi di babak kedua.

"Tapi enggak mau bagaimana juga, karena kan babak pertama dulu, harus bisa melewati dengan baik," tukas Alwi.