Sedihnya Megawati Hangestri Lihat Vanja Bukilic Cedera: Saya Hampir Menangis!

PEVOLI putri asal Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat sedih melihat rekan setimnya di Red Sparks, Vanja Bukilic, cedera. Bahkan, Megawati mengaku hampir menangis melihat Bukilic cedera.

Ya, Vanja Bukilic mengalami cedera pergelangan kaki pada set pertama laga Red Sparks versus GS Caltex, Jumat 22 Februari 2025. Pevoli asal Serbia itu pun tak bisa melanjutkan pertandingan.

1. Vanja Bukilic Cedera

Setelah diperiksa, Bukilic ternyata mengalami putus ligamen pada pergelangan kakinya. Hal itu membuat Bukilic harus absen setidaknya 4 hingga 6 pekan dari pertandingan.

Melihat cedera yang dialami Bukilic, Megawati yang terbiasa berada di sampingnya saat pertandingan mengaku sangat sedih. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu menahan tangis saat melihat Bukilic tergeletak kesakitan.

"Sebenarnya saya sangat terkejut sampai hampir menangis. Saya terus memikirkan Bukilic saat memainkan set ketiga di lapangan. Bagaimana dengan Bukilic? Saya juga sedih," kata Megawati dilansir dari Sporki, Selasa (25/2/2025).

“Tapi saya berusaha sekuat tenaga dan berusaha lebih fokus,” sambungnya.