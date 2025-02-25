Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sedihnya Megawati Hangestri Lihat Vanja Bukilic Cedera: Saya Hampir Menangis!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |14:05 WIB
Sedihnya Megawati Hangestri Lihat Vanja Bukilic Cedera: Saya Hampir Menangis!
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

PEVOLI putri asal Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat sedih melihat rekan setimnya di Red Sparks, Vanja Bukilic, cedera. Bahkan, Megawati mengaku hampir menangis melihat Bukilic cedera.

Ya, Vanja Bukilic mengalami cedera pergelangan kaki pada set pertama laga Red Sparks versus GS Caltex, Jumat 22 Februari 2025. Pevoli asal Serbia itu pun tak bisa melanjutkan pertandingan.

Megawati Hangestri. Vanja Bukilic Ig/red__sparks

1. Vanja Bukilic Cedera

Setelah diperiksa, Bukilic ternyata mengalami putus ligamen pada pergelangan kakinya. Hal itu membuat Bukilic harus absen setidaknya 4 hingga 6 pekan dari pertandingan.

Melihat cedera yang dialami Bukilic, Megawati yang terbiasa berada di sampingnya saat pertandingan mengaku sangat sedih. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu menahan tangis saat melihat Bukilic tergeletak kesakitan.

"Sebenarnya saya sangat terkejut sampai hampir menangis. Saya terus memikirkan Bukilic saat memainkan set ketiga di lapangan. Bagaimana dengan Bukilic? Saya juga sedih," kata Megawati dilansir dari Sporki, Selasa (25/2/2025).

“Tapi saya berusaha sekuat tenaga dan berusaha lebih fokus,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement