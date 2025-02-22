Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 Kelar Laga Red Sparks vs GS Caltex: Megawati Hangestri Cs Melejit ke Posisi 2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |19:55 WIB
Klasemen Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 Kelar Laga Red Sparks vs GS Caltex: Megawati Hangestri Cs Melejit ke Posisi 2!
Red Sparks kala berlaga. (Foto: Red Sparks)
KLASEMEN Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 kelar laga Red Sparks vs GS Caltex akan diulas Okezone. Megawati Hangestri cs kini melejit ke posisi 2.

Hal ini terjadi karena Red Sparks sukses mendulang hasil manis kala melawan GS Caltex di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Mereka menang dengan skor 3-0.

red sparks vs GS Caltex foto red sparks.jpg

1. Red Sparks Berjaya

Ya, hasil manis diraih Red Sparks kala melawan GS Caltex di Gimnasium Chungmu, Sabtu (23/2/2025) sore WIB. Mereka menang telak dengan skor 3-0.

Megawati Hangestri cs menyelesaikan gim pertama dengan skor 25-22. Kemudian, Red Sparks menang dengan skor 25-23 di gim kedua. Laju positif Red Sparks pun berlanjut ke gim ketiga karena sukses menang dengan skor 25-12.

2. Naik Posisi

Kemenangan itu membuat Red Sparks langsung naik posisi di klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Mereka kini ada di urutan kedua.

Red Sparks menggeser posisi Hyundai Hillstate. Tim asuhan Ko Hee-jin itu kini memperoleh total 58 poin.

Hyundai Hillstate pun ada di urutan ketiga saat ini dengan 57 poin. Sementara itu, posisi puncak klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 diisi oleh Pink Spiders. Mereka total sudah mengemas 73 poin.

 

