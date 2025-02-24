Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Ogah Pasang Ekspektasi Tinggi di All England 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |23:01 WIB
Jonatan Christie Ogah Pasang Ekspektasi Tinggi di All England 2025
Jonatan Christie tidak memasang ekspektasi tinggi di All England 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Jonatan Christie tak mau pasang ekspektasi tinggi di All England 2025. Meski berstatus sebagai juara bertahan, ia tidak mau terbebani dengan hal tersebut.

Sebagai pemain, Jonatan tentu memiliki harapan besar untuk menjadi juara di setiap turnamen. Terlebih All England adalah turnamen bergengsi di dunia dan statusnya adalah juara bertahan.

1. Bumerang

Jonatan Christie juara All England 2024 (Foto: PBSI)
Jonatan Christie juara All England 2024 (Foto: PBSI)

Hanya saja, Jonatan tidak ingin target juara tersebut malah menjadi bumerang. Target besarnya adalah ingin bisa bermain semaksimal mungkin di ajang yang akan digelar di Birmingham, Inggris, tersebut.

"Kalau All England menargetkan menjadi juara itu enggak sampai, ‘Oh target harus jadi juara,’ enggak begitu juga, setidaknya saya berusaha semaksimal mungkin," ungkap Jonatan di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (24/2/2025).

"Pasti mau menyamai juga, tapi enggak yang itu menjadi beban tersendiri buat saya, atau menargetkan, ‘Oh saya harus juara atau harus sampai ini,’ enggak juga begitu loh," tambah pemain berusia 27 tahun itu.

"Karena baik lagi yang tadi saya bilang, tujuannya satu fokusnya di kondisi badannya dulu. Kondisi memang yang saat ini yang saya hadapi itu seperti apa Jadi ya sudah fokusnya ke situ dulu,” ucap Jonatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement