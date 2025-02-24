Jonatan Christie Ogah Pasang Ekspektasi Tinggi di All England 2025

JAKARTA - Jonatan Christie tak mau pasang ekspektasi tinggi di All England 2025. Meski berstatus sebagai juara bertahan, ia tidak mau terbebani dengan hal tersebut.

Sebagai pemain, Jonatan tentu memiliki harapan besar untuk menjadi juara di setiap turnamen. Terlebih All England adalah turnamen bergengsi di dunia dan statusnya adalah juara bertahan.

1. Bumerang

Jonatan Christie juara All England 2024 (Foto: PBSI)

Hanya saja, Jonatan tidak ingin target juara tersebut malah menjadi bumerang. Target besarnya adalah ingin bisa bermain semaksimal mungkin di ajang yang akan digelar di Birmingham, Inggris, tersebut.

"Kalau All England menargetkan menjadi juara itu enggak sampai, ‘Oh target harus jadi juara,’ enggak begitu juga, setidaknya saya berusaha semaksimal mungkin," ungkap Jonatan di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (24/2/2025).

"Pasti mau menyamai juga, tapi enggak yang itu menjadi beban tersendiri buat saya, atau menargetkan, ‘Oh saya harus juara atau harus sampai ini,’ enggak juga begitu loh," tambah pemain berusia 27 tahun itu.

"Karena baik lagi yang tadi saya bilang, tujuannya satu fokusnya di kondisi badannya dulu. Kondisi memang yang saat ini yang saya hadapi itu seperti apa Jadi ya sudah fokusnya ke situ dulu,” ucap Jonatan.