HOME SPORTS NETTING

Dipimpin Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Ester Nurumi Cerita Kegiatan Rohani di Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |19:21 WIB
Dipimpin Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Ester Nurumi Cerita Kegiatan Rohani di Pelatnas PBSI
Ester Nurumi Tri Wardoyo ceritakan kegiatan rohani yang dipimpin Jonatan Christie dan Anthony Ginting di Pelatnas PBSI (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Ester Nurumi Tri Wardoyo bercerita tentang pengalaman menarik bersama atlet bulu tangkis lainnya yang beragama Kristen di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Para pemain senior seperti Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kerap mengajak mereka melakukan kegiatan Rohani.

Ya diketahui, para pemain di Pelatnas PBSI yang beragama Kristen beberapa minggu ke belakang sering berkumpul bersama untuk berdoa dan bersekutu. Mereka membentuk semacam persekutuan Komsel atau Komunitas Sel.

1. Beberapa Tahun

Jonatan Christie dan Anthony Ginting (INASGOC)

Ester tersebut menceritakan persekutuan Komsel sejatinya sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang. Namun, kegiatan itu sempat vakum hingga pada tahun ini perkumpulan tersebut dimulai kembali 

"Dulu memang juga ada ngumpul kayak begitu juga. Cuma sempat berhenti kan, nah setelah beberapa tahun baru kami kayak begini lagi," ucap Ester kepada Okezone di Pelatnas PBSI, dikutip Senin (24/2/2025).

"Itu awalnya kak Daniel (Marthin) (tanya), bagimana kalau kami ngumpul-ngumpul lagi dan akhirnya semuanya yang Kristen-Kristen setuju," tambah adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu.

2. Sharing

Ester menjelaskan dalam kegiatan tersebut ada sesi sharing firman Tuhan yang dibawakan langsung dari masing-masing pemain. Namun, hingga dua kali kegiatan yang sudah dijalani, sesi ini dipimpin langsung oleh Jonatan dan Ginting.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
