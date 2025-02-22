Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perasaan Jefry Zen Usai Juarai POBSI Pool Men & Women 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |05:41 WIB
Perasaan Jefry Zen Usai Juarai POBSI Pool Men & Women 2025
Pebiliar Indonesia, Jefry Zen. (Foto: Instagram/jefryzen_)
JAKARTA – Pebiliar asal klub Mantra, Jefry Zen mengaku senang bukan main usai menjadi juara di ajang POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Menurut Jefry, gelar juara itu menjadi modal yang baik untuk menghadapi turnamen-turnamen biliar selanjutnya.

Jefry Zen menjadi juara setelah menumbangkan atlet klub Labewa, Irwanto di Pro Biliard Center (PBC), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) malam WIB. Jefry sukses menang atas Irwanto dengan skor meyakinkan 9-4.

1. Kunci Juara Jefry Zen

Jefry mengaku hanya perlu tampil lepas untuk memenangkan pertandingan ini. Atlet biliar yang pernah mewakili Indonesia di SEA Games 2019 itu sejatinya tak memasang target tinggi di turnamen kali ini.

“Pertandingan hari ini, saya nothing to lose aja, saya fokus pada game aja, enggak mikirin hasil,” kata Jefry di PBC, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/2/2025).

“Ya awal-awal saja, kebetulan tadi saya pertengahan ritmenya dapet, jadi saya manfaatin itu,” sambungnya.

Hasil Final Putra POBSI Pool Men & Women 2025: Jefry Zen Kunci Gelar Juara
2. Modal Positif

Lebih lanjut, Jefry mengatakan hasil manis ini menjadi modal positif baginya untuk berlaga di turnamen selanjutnya. Dia juga memuji PB POBSI karena telah menyelenggarakan turnamen ini untuk mengasah kemampuan para atlet biliar Indonesia.

 

