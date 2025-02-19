Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Unggulan di Piala Sudirman 2025: China Paling Dijagokan, Indonesia Posisi 2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |16:52 WIB
Tim bulu tangkis Indonesia di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. (Foto: PBSI)
DAFTAR unggulan di Piala Sudirman 2025 menarik untuk dibahas. Tim bulu tangkis Indonesia pun berada di posisi kedua dalam daftar unggulan tersebut, masih kalah dari China yang paling dijagokan.

Piala Sudirman 2025 akan dihelat di Xiamen, China, pada 27 April-4 Mei 2025. Gelar juara tersebut akan diperebutkan oleh 16 negara, di mana ada delapan tim yang diunggulkan.

1. Ada 16 Negara

Negara-negara yang berhak tampil di Piala Sudirman 2025 merupakan tim-tim terbaik yang tampil gemilang selama mengikuti turnamen bulu tangkis beregu campuran yang berlangsung di berbagai kontinental di 2025. Kualifikasi digelar di lima zona yakni Asia, Eropa, Pan Amerika, Oseania, dan Afrika.

Karena Piala Sudirman 2025 berlangsung di China, maka negeri Tirai Bambu itu otomatis lolos langsung ke turnamen tersebut. Lalu perwakilan Zona Asia lainnya ada Indonesia yang baru saja juara Badminton Asia Mixed Team Championship 2025.

Selain Indonesia, ada Jepang dan Thailand sebagai semifinalis Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Karena zona Asia memiliki empat slot dan China sudah memastikan lolos lewat jalur juara bertahan dan tuan rumah, maka satu tempat tersisa diberikan kepada Korea Selatan sebagai tim Asia yang belum lolos dengan ranking tertinggi.

Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Beralih ke Eropa, benua Biru itu memiliki empat wakil, yakni Denmark, Prancis, Inggris, dan Jerman. Sebagai informasi Denmark keluar sebagai juara turnamen kontinental Eropa usai mengalahkan Prancis 3-0. Sedangkan Inggris dan Jerman merupakan semifinalis.

Pan Amerika akan diwakili oleh Kanada usai mengalahkan Amerika Serikat 3-1 di partai final. Sedangkan zona Oseania menjadi milik Australia dan Afrika ditempati oleh Aljazair.

Lalu bagaimana dengan empat slot tersisa? Empat tiket diberikan kepada negara-negara di seluruh dunia dengan ranking tertinggi, namun belum lolos melalui jalur kualifikasi zona, yakni Malaysia, Taiwan, India, Hong Kong.

 

