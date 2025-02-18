Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Red Sparks vs AI Peppers, Megawati Hangestri Cs Berpotensi Pecahkan Rekor Baru

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |15:08 WIB
Jelang Red Sparks vs AI Peppers, Megawati Hangestri Cs Berpotensi Pecahkan Rekor Baru
Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
PEVOLI asal Indonesia, Megawati Hangestri dan klub, Red Sparks berpotensi memecahkan rekor baru saat melawan AI Peppers di laga kelima putaran kelima Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Andai menang atas AI Peppers, maka Red Sparks akan melewati pencapaian musim lalu dalam hal total kemenangan di musim reguler.

Pertandingan Red Sparks vs AI Peppers akan berlangsung di Gymnasium Yeomju, Gwangju, Korea Selatan, pada Rabu 19 Februari 2025. Kemenangan pun menjadi target utama tim asuhan Ko Hee-jin tersebut.

1. Rekor Baru

Sebagai informasi, pada Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2025, Red Sparks mampu mengakhiri musim reguler dengan 20 kemenangan dan mencatatkan 61 poin. Pada musim tersebut juga Red Sparks menelan 16 kekalahan di musim reguler.

Saat ini, Red Sparks justru sudah mengantongi 20 kemenangan dari 28 laga yang baru dimainkan. Itu berarti mereka sudah mengoleksi 55 poin dan masih ada delapan pertandingan lagi yang bakal dijalani Megawati Hangestri cs.

Red Sparks
Red Sparks

Andai menang di laga terdekat, yakni saat berjumpa AI Peppers, maka otomatis Red Sparks berhasil mencatatkan 21 kemenangan di satu musim reguler. Jumlah tersebut sudah berhasil melalui pencapaian musim lalu.

Pada musim 2023-2024, Red Sparks pun finis peringkat ketiga di musim reguler dan berhak bermain di babak playoff semifinal untuk pertama kalinya setelah tujuh tahun lamanya.

 

