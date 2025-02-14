Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal Formula E 2024-2025 Pekan Ini: 22 Pembalap Bersaing di Jeddah E-Prix, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:57 WIB
Jadwal Formula E 2024-2025 Pekan Ini: 22 Pembalap Bersaing di Jeddah E-Prix, Live di iNews
Saksikan balapan Formula E 2024-2025 di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

JADWAL Formula E 2024-2025 pada pekan ini sudah memasuki Jeddah E-Prix. Seri Arab Saudi itu pun akan berlangsung selama dua hari, yakni di Jeddah Corniche Circuit, pada 14-15 Februari 2025.

Untuk yang belum tahu, ajang balap mobil listrik paling bergengsi ini akan menyambangi Jeddah, Arab Saudi untuk pertama kalinya. Diprediksi putaran ketiga dan keempat musim ke-11 Formula E ini dipastikan akan menghadirkan aksi balap yang lebih sengit dan mendebarkan!

Musim 11 ini juga menjadi ajang debut bagi mobil Gen3 EVO, generasi terbaru mobil Formula E yang lebih bertenaga, lebih efisien, dan lebih cepat. Dengan desain aerodinamis yang lebih agresif serta peningkatan teknologi regeneratif, mobil ini akan menjadi faktor kunci dalam strategi tim untuk meraih kemenangan.

Para penggemar dapat menantikan adu kecepatan dan manuver brilian dari pembalap-pembalap terbaik dunia, termasuk Pembalap Nissan, Oliver Rowland yang sukses meraih kemenangan pertamanya di musim sebelumnya dalam ajang Formula E yang berlangsung di Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City.

Memulai balapan dari posisi keempat, Rowland menunjukkan performa luar biasa dan memanfaatkan strategi dengan baik, terutama setelah munculnya safety car di penghujung balapan.

Formula E
Formula E

Rowland berhasil mencapai garis finis sebagai pemenang, disusul oleh da Costa di peringkat kedua dan Wehrlein di posisi ketiga. Dengan balapan ganda yang digelar secara berturut-turut, para tim dan pembalap akan diuji ketahanan serta kemampuan adaptasi mereka terhadap sirkuit baru ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/37/3154209/formula_e_berlin_e_prix_2025-1WtX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149453/edoardo_mortara_kecewa_meski_finis_kedua_di_jakarta_e_prix_2025-1mhN_large.jpeg
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149297/dan_ticktum-sORi_large.jpg
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149290/niko_mueller-heTd_large.jpg
Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149279/nyck_de_vries-sgn7_large.jpg
Kisah Pembalap Berdarah Indonesia di Formula E Nyck De Vries, Tertarik Ikuti Perkembangan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149278/dan_ticktum-zKFE_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Dan Ticktum Usai Menang Perdana di Formula E Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement