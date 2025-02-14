Jadwal Formula E 2024-2025 Pekan Ini: 22 Pembalap Bersaing di Jeddah E-Prix, Live di iNews

JADWAL Formula E 2024-2025 pada pekan ini sudah memasuki Jeddah E-Prix. Seri Arab Saudi itu pun akan berlangsung selama dua hari, yakni di Jeddah Corniche Circuit, pada 14-15 Februari 2025.

Untuk yang belum tahu, ajang balap mobil listrik paling bergengsi ini akan menyambangi Jeddah, Arab Saudi untuk pertama kalinya. Diprediksi putaran ketiga dan keempat musim ke-11 Formula E ini dipastikan akan menghadirkan aksi balap yang lebih sengit dan mendebarkan!

Musim 11 ini juga menjadi ajang debut bagi mobil Gen3 EVO, generasi terbaru mobil Formula E yang lebih bertenaga, lebih efisien, dan lebih cepat. Dengan desain aerodinamis yang lebih agresif serta peningkatan teknologi regeneratif, mobil ini akan menjadi faktor kunci dalam strategi tim untuk meraih kemenangan.

Para penggemar dapat menantikan adu kecepatan dan manuver brilian dari pembalap-pembalap terbaik dunia, termasuk Pembalap Nissan, Oliver Rowland yang sukses meraih kemenangan pertamanya di musim sebelumnya dalam ajang Formula E yang berlangsung di Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City.

Memulai balapan dari posisi keempat, Rowland menunjukkan performa luar biasa dan memanfaatkan strategi dengan baik, terutama setelah munculnya safety car di penghujung balapan.

Formula E

Rowland berhasil mencapai garis finis sebagai pemenang, disusul oleh da Costa di peringkat kedua dan Wehrlein di posisi ketiga. Dengan balapan ganda yang digelar secara berturut-turut, para tim dan pembalap akan diuji ketahanan serta kemampuan adaptasi mereka terhadap sirkuit baru ini.