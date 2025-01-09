Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Formula E GP Mexico City 2025 di Vision+

JADWAL dan link live streaming Formula E GP Mexico City 2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Balapan seru itu akan berlangsung di Autodromo Hermanos Rodriguez pada 11 hingga 12 Januari 2025.

Ya, kejuaraan balap mobil listrik kursi tunggal atau yang biasa disebut Formula E berlangsung dalam format 11 seri di negara yang berbeda. Setelah berhasil membuka balapan pertama di E-Prix Brasil, akhir pekan ini, Mexico E-Prix akan jadi tuan rumah. Balapan seru ini dapat kamu saksikan di Vision+ dengan klik di sini.

Balapan Formula E Mexico City diprediksi akan berlangsung menegangkan dan menjadi pengalaman tak terlupakan. Arena ini tak hanya menghadirkan tantangan sulit bagi para pembalap, namun akan dihiasi dengan aksi salip-menyalip yang mendebarkan.

Berikut Jadwal Lengkap Formula E GP Mexico City 2025:

Sabtu, 11 Januari 2025

● 04.55 WIB: Formula E - Practice 1

● 20.30 WIB: Formula E - Practice 2

● 22.30 WIB: Formula E - Qualifying

Minggu, 12 Januari 2025

● 02.00 WIB: Formula E - Race