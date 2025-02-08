6 Pebulu tangkis Dunia yang Ikut Angkatan Militer, Nomor 1 Putri KW

Putri KW termasuk atlet bulu tangkis dunia yang ikut angkatan militer (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

BERIKUT enam pebulu tangkis dunia yang ikut angkatan militer. Salah satunya adalah Putri Kusuma Wardani (Putri KW).

Banyak pemain juga berprofesi sebagai angkatan militer salah satunya dikarenakan mudahnya membangun fasilitas seperti lapangan di markas. Pemerintah juga biasanya mendorong atlet-atlet berbakat untuk bergabung dengan institusi militer sebagai program pengembangan atlet.

Lantas, siapa saja enam pebulu tangkis dunia yang ikut angkatan militer? Simak ulasan berikut ini.

6. Isabel Lohau

Pemain satu ini pernah berkarier sebagai anggota militer yang memberikan kesempatan para atlet untuk menjadi tentara atau polisi. Ada program dari pemerintah atau negara untuk mendukung para atlet meski sifatnya sukarela.

Lohau pada akhirnya memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Ia fokus meniti karier untuk menjadi pebulu tangkis untuk mengharumkan nama Jerman.

5. Jones Ralfy Jansen

Pemain satu ini lahir di Jakarta pada 12 November 1992. Jones sebenarnya merupakan pebulu tangkis berdarah Indonesia. Namun, ia mengikuti jejak sang kakak untuk hijrah ke Jerman.

Setelah mendapat kewarganegaraan Jerman, ia tertarik dengan program kemiliteran sembari tetap jadi atlet. Dalam satu wawancaranya, Jones Ralfy pernah mengatakan ketertarikan jadi militer Jerman karena gaji dan tunjangan mumpuni.

4. Loh Kean Yew

Pebulu tangkis ini diketahui berpaspor Singapura. Loh Kean Yew, juga pernah bergabung dalam angkatan militer menurut The Straits Time. Hal itu tidak terlepas dari aturan wajib militer di negaranya.

Juara dunia bulu tangkis 2021 itu diketahui menjabat sebagai operator transportasi di tentara nasional Singapura dengan pangkat kopral kelas satu. Tak hanya itu, Loh juga bergabung di Asosiasi Olahraga Angkatan Bersenjata Singapura dan dinobatkan sebagai atlet terbaik pada 2018.

3. Lin Dan

Nama satu ini pasti sudah tidak asing lagi bagi pencinta bulu tangkis. Salah satu tunggal putra terhebat dunia ini pernah tergabung di Bayi Badminton Club yang termasuk dalam Tentara Pembebasan Rakyat Republik China (PLA). Lin Dan sudah tergabung dalam klub tersebut sejak berusia 12 tahun.

Karena masuk klub militer, ia terikat sejumlah peraturan ketat. Salah satunya tak bisa sembarangan melakukan aktivitas komersial. Alih-alih bertahan, Lin Dan memilih untuk hengkang dari dunia kemiliteran.