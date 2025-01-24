Kisah Pebulu Tangkis Bintang Korea Selatan Kang Min-hyuk yang 3 Bulan Menghilang Gara-Gara Jalani Wajib Militer

KISAH pebulu tangkis bintang Korea Selatan, Kang Min-hyuk, menarik diulas. Sebab, dia 3 bulan menghilang gara-gara jalani wajib militer.

Kang Min-hyuk mengatakan bahwa dirinya harus menjalani wajib militer sejak Oktober hingga Desember 2024. Kini, dirinya pun sudah kembali tampil melakoni ajang-ajang bergengsi.

1. Kang Min-hyuk Menghilang 3 Bulan

Terakhir kali, Kang Min-hyuk beredar di kompetisi bulu tangkis dunia pada September 2024. Kala itu, ia masih berpasangan dengan Seo Seung-jae dan turnamen terakhirnya adalah China Open 2024.

Namun, setelah itu, Kang Min-hyuk full menjalani wajib militer yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Meski kini masih mengikuti wajib militer, ia sudah bisa mendapat izin mentas di kompetisi bulu tangkis dunia.

"Saya ikut wajib militer," ucap Kang saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 22 Januari 2025.

"Sampai sekarang masih ada wajib militer. Tapi karena saya lagi ada pertandingan, jadi saya izin keluar. Tiga bulan sebelumnya, saya full wajib militer," lanjut Kang Min-hyuk.