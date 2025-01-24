Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Bintang Korea Selatan Kang Min-hyuk yang 3 Bulan Menghilang Gara-Gara Jalani Wajib Militer

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |01:05 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Bintang Korea Selatan Kang Min-hyuk yang 3 Bulan Menghilang Gara-Gara Jalani Wajib Militer
Kang Min-hyuk kembali mentas di dunia bulu tangkis. (Foto: Instagram/@k_kang.m.h)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis bintang Korea Selatan, Kang Min-hyuk, menarik diulas. Sebab, dia 3 bulan menghilang gara-gara jalani wajib militer.

Kang Min-hyuk mengatakan bahwa dirinya harus menjalani wajib militer sejak Oktober hingga Desember 2024. Kini, dirinya pun sudah kembali tampil melakoni ajang-ajang bergengsi.

Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae. instagram

1. Kang Min-hyuk Menghilang 3 Bulan

Terakhir kali, Kang Min-hyuk beredar di kompetisi bulu tangkis dunia pada September 2024. Kala itu, ia masih berpasangan dengan Seo Seung-jae dan turnamen terakhirnya adalah China Open 2024.

Namun, setelah itu, Kang Min-hyuk full menjalani wajib militer yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Meski kini masih mengikuti wajib militer, ia sudah bisa mendapat izin mentas di kompetisi bulu tangkis dunia.

"Saya ikut wajib militer," ucap Kang saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 22 Januari 2025.

"Sampai sekarang masih ada wajib militer. Tapi karena saya lagi ada pertandingan, jadi saya izin keluar. Tiga bulan sebelumnya, saya full wajib militer," lanjut Kang Min-hyuk.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement