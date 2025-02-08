Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Tes Pramusim MotoGP 2025 Bikin Marc Marquez Tahu yang Dibutuhkan di Ducati, Bakal Menggila Musim Ini?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |06:49 WIB
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2025 Bikin Marc Marquez Tahu yang Dibutuhkan di Ducati, Bakal Menggila Musim Ini?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez menegaskan bahwa dirinya sudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk mentas bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Akankah hal ini membuat Marquez tampil menggila pada MotoGP 2025?

Marquez membicarakan soal penampilannya usai menjalani tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Tes itu diketahui digelar selama 3 hari sejak 5 hingga 7 Februari 2025.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Dapat Bekal Positif

Marc Marquez pun mendapat bekal positif dari tes pramusim tersebut. Dia mengaku sudah mengantongi catatan apa saja yang diperlukan Ducati untuk mentas di MotoGP 2025.

Dalam tes pramusim itu sendiri, Marquez mengakhiri pengujian di posisi kelima. Pembalap Ducati itu tertinggal lebih dari setengah detik dari pembalap tercepat. Kini, dia puas dengan penampilannya.

“Saya senang, karena kami melakukan semua yang ada dalam jadwal. Jadi, kami bekerja dengan sangat baik,” ucap Marquez, dikutip dari Motorcycles, Sabtu (8/2/2025).

“Saya kurang lebih mengerti, atau saya yakin saya mengerti apa yang kami butuhkan. Namun dalam empat hari, kami akan melakukan pengujian lagi, di sirkuit lain, dan kami akan memastikannya kembali,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183474/simak_jadwal_motogp_valencia_2025_hari_ini_di_sirkuit_ricardo_tormo-pIu5_large.jpg
Jadwal MotoGP Valencia 2025 Hari Ini: Marco Bezzecchi Ungguli Alex Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183464/marc_marquez-6D8I_large.jpg
Ambisi Marc Marquez untuk MotoGP 2026: The Baby Alien Bertekad Pertahankan Gelar Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183339/marc_marquez-kNLV_large.jpg
Marc Marquez Ikhlas Absen Tes MotoGP Valencia, Pasrahkan Pengembangan Desmosedici kepada Francesco Bagnaia Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183441/marc_marquez_dan_alex_marquez-nMO4_large.jpg
Marc Marquez Sebut MotoGP 2025 Bersejarah, Bangga Ukir Rekor Finis 1-2 Bareng sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183419/motogp_valencia_2025-rJmn_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183401/marc_marquez-PeQn_large.jpg
Marc Marquez Absen di Tes Valencia, Ducati Percayakan Pengembangan Motor ke 2 Pembalap Ini
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement