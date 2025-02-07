Selebrasi Terlalu Heboh, Fabio Di Giannantonio Malah Cedera di Tes Pramusim MotoGP 2025

SELANGOR – Pertamina Enduro VR46 Racing Team akhirnya mengungkap penyebab cedera Fabio Di Giannantonio di Tes Pramusim MotoGP 2025. Sang pembalap disebut terjatuh gara-gara selebrasi yang terlalu heboh.

Di Giannantonio hanya mengikuti hari pertama Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, 5 Februari. Ia menderita cedera patah tulang selangka akibat kecelakaan itu.

1. Baru Naik Motor

Fabio Di Giannantonio. (Foto: MotoGP)

Sekadar informasi, Di Giannantonio harus menepi usai MotoGP Thailand 2024 pada Oktober tahun lalu. Sebab, ia mesti menjalani operasi bahu guna mempersiapkan musim 2025 dengan lebih baik.

Pada akhirnya, Di Giannantonio baru bisa merasakan nikmatnya berkendara motor Ducati Desmosedici GP25 pada tes pramusim di Malaysia. Nahas, pria asal Italia itu malah menderita cedera.

2. Wheelie

Direktur Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Alessio Salucci menuturkan, pembalapnya itu terjatuh karena selebrasi yang terlalu heboh. Di Giannantonio diduga tidak sadar tekanan ban di motornya turun sehingga kurang berhati-hati.

“Dia tiba di Sepang dengan gairah yang tinggi, (dia) sudah tidak naik motor MotoGP sejak Oktober. Di akhir sesi, dia melakukan wheelie (mengangkat ban depan),” kata Salucci, dikutip dari Crash, Jumat (7/2/2025).