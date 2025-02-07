5 Alasan Francesco Bagnaia Bisa Juara MotoGP 2025 Kalahkan Marc Marquez, Nomor 1 Saran Penting Valentino Rossi!

5 alasan Francesco Bagnaia bisa juara MotoGP 2025 kalahkan Marc Marquez menarik diulas. Salah satunya dapat saran penting Valentino Rossi.

Bagnaia memang turut difavoritkan jadi juara. Sebab, dia berhasil berkiprah manis dalam beberapa musim terakhir.

Bahkan, talenta gemilang yang dimiliki membuat Bagnaia dinilai bisa kalahkan Marc Marquez. Apa saja alasannya?

Berikut 5 alasan Francesco Bagnaia bisa juara MotoGP 2025 kalahkan Marc Marquez:

5. Tekad Tebus Kegagalan Musim Lalu

Salah satu alasan Francesco Bagnaia bisa juara MotoGP 2025 kalahkan Marc Marquez adalah tekad tebus kegagalan musim lalu. Diketahui, Bagnaia gagal pertahankan gelar juaranya di MotoGP 2024.

Bagnaia harus puas jadi runner-up MotoGP 2024 usai kalah saing dari pembalap tim satelit Ducati, yakni Jorge Martin. Sejatinya, Bagnaia mengumpulkan kemenangan lebih banyak dari Martin. Tetapi, Bagnaia kurang konsisten dalam balapan.

Bagnaia 8 kali gagal finis di MotoGP 2024. Usai belajar dari kesalahan musim lalu, Bagnaia tentunya siap mentas lebih apik lagi di MotoGP 2025 demi merebut gelar juara ketiganya.

4. Masih Gacor

Alasan lainnya, Bagnaia masih jadi pembalap gacor di MotoGP. Hal itu dibuktikan dengan Bagnaia yang masih punya kecepatan yang luar biasa.

Bahkan, di MotoGP 2024, Bagnaia bisa 11 kali menang dan 5 kali naik podium. Musim ini, Bagnaia juga masih akan tampil gacor. Ketangguhannya telah ditunjukkan sejak tes pramusim MotoGP 2025 yang tengah digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia, saat ini.