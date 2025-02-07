Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Alasan Francesco Bagnaia Bisa Juara MotoGP 2025 Kalahkan Marc Marquez, Nomor 1 Saran Penting Valentino Rossi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |17:24 WIB
5 Alasan Francesco Bagnaia Bisa Juara MotoGP 2025 Kalahkan Marc Marquez, Nomor 1 Saran Penting Valentino Rossi!
Francesco Bagnaia kala berlaga di MotoGP. (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

5 alasan Francesco Bagnaia bisa juara MotoGP 2025 kalahkan Marc Marquez menarik diulas. Salah satunya dapat saran penting Valentino Rossi.

Bagnaia memang turut difavoritkan jadi juara. Sebab, dia berhasil berkiprah manis dalam beberapa musim terakhir.

Bahkan, talenta gemilang yang dimiliki membuat Bagnaia dinilai bisa kalahkan Marc Marquez. Apa saja alasannya?

Berikut 5 alasan Francesco Bagnaia bisa juara MotoGP 2025 kalahkan Marc Marquez:

5. Tekad Tebus Kegagalan Musim Lalu

Francesco Bagnaia melaju pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@motogp)

Salah satu alasan Francesco Bagnaia bisa juara MotoGP 2025 kalahkan Marc Marquez adalah tekad tebus kegagalan musim lalu. Diketahui, Bagnaia gagal pertahankan gelar juaranya di MotoGP 2024.

Bagnaia harus puas jadi runner-up MotoGP 2024 usai kalah saing dari pembalap tim satelit Ducati, yakni Jorge Martin. Sejatinya, Bagnaia mengumpulkan kemenangan lebih banyak dari Martin. Tetapi, Bagnaia kurang konsisten dalam balapan.

Bagnaia 8 kali gagal finis di MotoGP 2024. Usai belajar dari kesalahan musim lalu, Bagnaia tentunya siap mentas lebih apik lagi di MotoGP 2025 demi merebut gelar juara ketiganya.

4. Masih Gacor

Marc Marquez (jaket hitam) dan Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Alasan lainnya, Bagnaia masih jadi pembalap gacor di MotoGP. Hal itu dibuktikan dengan Bagnaia yang masih punya kecepatan yang luar biasa.

Bahkan, di MotoGP 2024, Bagnaia bisa 11 kali menang dan 5 kali naik podium. Musim ini, Bagnaia juga masih akan tampil gacor. Ketangguhannya telah ditunjukkan sejak tes pramusim MotoGP 2025 yang tengah digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia, saat ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183441/marc_marquez_dan_alex_marquez-nMO4_large.jpg
Marc Marquez Sebut MotoGP 2025 Bersejarah, Bangga Ukir Rekor Finis 1-2 Bareng sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183419/motogp_valencia_2025-rJmn_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183401/marc_marquez-PeQn_large.jpg
Marc Marquez Absen di Tes Valencia, Ducati Percayakan Pengembangan Motor ke 2 Pembalap Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183106/marc_marquez-iBmZ_large.jpg
Marc Marquez Ungkap Kabar Gembira Jelang MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183094/francesco_bagnaia_dan_marc_marquez-DM5O_large.jpg
Marc Marquez Kasihan Lihat Francesco Bagnaia Melempem di Sepanjang MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183134/marc_marquez_vs_marco_bezzecchi-GEhP_large.jpg
Marc Marquez Cs Wajib Waspada, Pengamat MotoGP Sebut Murid Valentino Rossi Ini Bisa Berjaya Musim Depan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement