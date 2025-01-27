Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kata-Kata Lewis Hamilton Usai Jajal Mobil Scuderia Ferrari Pertama Kali

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 27 Januari 2025 |18:34 WIB
Kata-Kata Lewis Hamilton Usai Jajal Mobil Scuderia Ferrari Pertama Kali
Lewis Hamilton menjajal mobil Scuderia Ferrari untuk pertama kalinya (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
A
A
A

MARANELLO – Kata-kata Lewis Hamilton usai menjajal mobil Scuderia Ferrari pertama kali mencuri perhatian. Sebab, momen bersejarah itu begitu dinantikan.

Hamilton resmi pindah ke Ferrari dengan kontrak selama beberapa tahun. Ia akan membalap untuk The Prancing Horse pada F1 2025 dan beberapa musim ke depan.

1. Tes di Fiorano

Lewis Hamilton mengendarai mobil Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton mengendarai mobil Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Momen Hamilton mengendarai mobil merah pun begitu dinantikan tifosi. Hari yang dinanti itu tiba pada pekan lalu di Circuit di Fiorano, Maranello, Italia.

Fasilitas tersebut memang dimiliki oleh Ferrari. Para pembalap biasa melakukan tes tertutup atau privat jelang musim bergulir.

2. Tersenyum

Tentu saja, momen bersejarah itu juga sudah dinantikan oleh Hamilton. Ia mengaku tersenyum ketika mengendarai mobil Ferrari SF-23 untuk pertama kalinya begitu keluar garasi.

“Saya sungguh beruntung menjalani beberapa momen pertama dalam karier, mulai dari tes pertama, balapan pertama, podium, kemenangan, dan juara dunia,” kata Hamilton, melansir dari Crash, Senin (27/1/2025).

 

Halaman:
1 2
