HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Gabung Ferrari di Usia 40 Tahun, Legenda F1: Belum Terlalu Tua!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |11:44 WIB
Lewis Hamilton Gabung Ferrari di Usia 40 Tahun, Legenda F1: Belum Terlalu Tua!
Lewis Hamilton dinilai belum terlalu tua (Foto: Instagram/@lewishamilton)
A
A
A

LEWIS Hamilton akhirnya resmi bergabung dengan Scuderia Ferrari untuk F1 2025 dan seterusnya. Menurut Nigel Mansell, usia pria asal Inggris itu belum terlalu tua.

Pergantian tahun sekaligus menandakan halaman baru dalam karier Hamilton. Pemenang 105 balapan F1 itu kini resmi menjadi pembalap Ferrari.

lewis hamilton pindah ke ferrari foto f1

1. Tinggalkan Zona Nyaman

Hamilton berani meninggalkan zona nyamannya di Mercedes AMG Petronas yang sudah dibela sejak 2013. Bersama The Silver Arrow, ia meraih enam dari total tujuh titel juara dunia pada 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Namun, Hamilton bisa dibilang terlambat datang ke Ferrari. Sebab, usianya akan mencapi 40 tahun pada 7 Januari 2025 atau pekan depan.

2. Belum Tua

Mansell menilai usia tersebut belum terlalu tua bagi seorang pembalap F1. Ia berkaca pada pengalamannya sendiri ketika meraih titel juara dunia di usia 40 tahun pada 1992 bersama Williams.

“Saya dengar sejumlah orang mengeluhkan Lewis terlalu tua. Saya tidak percaya itu,” tegas Mansell, melansir dari Speedweek, Sabtu (4/1/2025).

 

Halaman:
1 2
