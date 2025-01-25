5 Atlet Voli dengan Lompatan Tertinggi di Dunia, Nomor 1 Nyaris 4 Meter!

ADA 5 Aalet voli dengan lompatan tertinggi di dunia menarik diketahui. Tinggi lonjakan yang juga disebut jangkauan lonjakan atau sentuhan lonjakan merupakan titik tertinggi yang dapat dicapai seorang atlet di udara setelah melakukan lompatan vertikal lari.

Tinggi spike 350 cm jelas di atas rata-rata bahkan untuk pemain voli profesional, itulah sebabnya jangkauan spike Matey Kazyiski sepanjang 390 Cm benar-benar luar biasa. Untuk wanita, tinggi sepatu hak tinggi elit akan berada pada kisaran 320 Cm.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (24/1/2025), Okezone telah merangkum atlet voli dengan lompatan tertinggi di dunia.

Berikut 5 Atlet Voli dengan Lompatan Tertinggi di Dunia:

5. Ben Patch

Ben Patch

Ben lahir 21 Juni 1994 di Layton, Utah, Amerika. Ben Patch dari Amerika Serikat juga masuk dalam daftar salah satu lompatan vertikal terbaik dalam bola voli profesional. Fakta bahwa pria ini memiliki tinggi 203 cm. Dengan tinggi lompatan 382 cm sungguh sangat mengesankan.

4. Yuji Nishida

Yuji lahir 30 Januari 2000 di Inabe, Prefektur Mie, Jepang. Bintang Jepang Yuji Nishida telah mendapatkan tempat di daftar dengan kemampuan lompatannya yang luar biasa. Lompatan vertikal Nishida diperkirakan mencapai 41,3″ atau 105cm.

Dengan tinggi badan hanya 186 cm, jangkauan spike-nya sejauh 346 cm hampir berkelas dunia dan sangat mengesankan untuk atlet setinggi dia. Yang lebih mengesankan dari angka tersebut adalah betapa indahnya bentuk lompatannya. Kakinya yang melebar memikat penggemar saat ia melayang ke udara dan tampak meluncur selama beberapa detik.