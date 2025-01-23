Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Gaji Ratu Voli Korea Kim Yeon-koung dengan Megawati Hangestri, bak Bumi dan Langit

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |04:05 WIB
Adu Gaji Ratu Voli Korea Kim Yeon-koung dengan Megawati Hangestri, bak Bumi dan Langit
Megawati Hangestri dan Kim Yeon-koung. (Foto: Instagram)
ADU gaji ratu voli Korea, Kim Yeon-koung, dengan Megawati Hangestri menarik diulas. Perbedaannya begitu jauh, sehingga bak bumi dan langit.

Kim Yeon-koung sendiri diketahui sempat menerima sejumlah penghargaan individu. Di antaranya, ada New Face Award, MVP musim reguler, hingga MVP babak final kejuaraan.

Megawati Hangestri Pertiwi (Foto: Instagram/@kovopr_official)

Pada musim keduanya, prestasinya meningkat pesat. Gelar MVP masih terjaga, dan lebih fantastisnya dia menjadi pemain pertama yang mencetak 2.000 poin di Liga Voli Turki musim 2008-2009.

Setelah berkarier profesional untuk Cheonan Heungkuk Life Pink Spiders selama 4 musim, Kim meniti karier di luar negeri. Hal itu terjadi pada 2009.

Kim Yeon-koung pun jadi pevoli bintang di Korea Selatan. Kini, menarik menilik lebih jauh soal serba-serbi dirinya, termasuk gaji. Apakah gajinya lebih tinggi dari pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri?

Kiprah Megawati Hangestri

Megawati Hangestri adalah pevoli kelahiran Kabupaten Jember pada 20 September 1999. Sosoknya ternyata bukan berasal dari keluarga yang berkarier di dunia olahraga, khususnya voli. Meski begitu, Megawati diketahui memiliki kecintaan terhadap dunia voli sejak dirinya masih kecil.

Megawati sendiri memulai karier profesionalnya di dunia voli saat dirinya baru menginjak usia 16 tahun. Pemain yang mendapat julukan Megatron itu bergabung dengan klub Surabaya Bank Jatim pada 2015. Berkat kemampuannya, ia dengan cepat berhasil naik pada level Proliga 2015-2022.

Pada 2021, Megawati Hangestri debut main di luar negeri lewat klub Thailand, Supreme Chonburi-E Tech. Kemudian, pada 2022, ia bergabung di klub Vietnam, Ha Phu Thanh Hoa.

Namanya menjadi populer di kancah internasional berkat klub Daejeon ChengKwanJang Red Sparks yang merekrutnya. Megawati Hangestri pun bermain di Liga Voli Korea Selatan musim 2023-2024.

Di level tim nasional, Megawati Hangestri mendapat panggilan membela Timnas Voli Putri Indonesia pada 2017. Dia tampil di ajang SEA Games.

Adu Gaji Ratu Voli Korea Kim Yeon-koung dengan Megawati Hangestri

Megawati Hangestri yang berstatus sebagai pemain asing di Korea mendapatkan gaji sebesar USD100 ribu atau setara dengan Rp1,5 miliar per tahun. Angka tersebut ternyata masih jauh dari gaji yang diterima pemain voli ternama atau ratu voli Korea, Kim Yeon Koung. Yeon Koung menerima gaji sebesar 775 juta won atau sekira Rp9,1 miliar per tahun.

Pevoli Korea Selatan Kim Yeon-koung diketahui telah pensiun dari dunia voli. Ia telah menjalani penampilan terakhirnya di final event bertajuk KYK Invitational yang diselenggarakan di Jamsil Arena, Seoul pada Minggu, 9 Juni 2024.

 

