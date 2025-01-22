Hasil Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Menggila, Red Sparks Menang Tipis 3-2 atas Hyundai Hillstate!

HASIL Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Red Sparks yang turut diperkuat pemain bintang Indonesia, Megawati Hangestri, sukses meraih kemenangan atas Hyundai Hillstate dengan skor 3-2.

Duel Red Sparks vs Hyundai Hillstate digelar di Gimnasium Suwon, Rabu (22/1/2025) pukul 17.00 WIB. Megawati Hangestri tampil menggila dalam laga ini hingga mencetak 38 poin.

Berkat kontribusinya, Red Sparks menang skor 3-2 (21-25, 29-27, 23-25, 25-18, 15-13). Dengan begitu, tren kemenangan Red Sparks pun berlanjut.

Jalannya Pertandingan

Red Sparks bermain agresif pada awal set pertama. Hal itu membuat mereka sementara waktu dapat unggul 4-3 atas Hyundai Hillstate.

Seiring jalannya laga, Red Sparks mendapat perlawanan ketat dari tim lawan. Kondisi itu membuat kedudukan antara kedua tin menjadi imbang 9-9.

Pada akhirnya, Megawati Hangestri dan kolega harus mengakui keunggulan tim lawan dalam set pertama. Sebab, mereka tumbang dengan skor 25-21.

Pada awal set kedua, Red Sparks kembali dihadapkan perlawanan ketat dari Hyundai Hillstate. Pasalnya, mereka sementara waktu tertinggal 6-7. Red Sparks pun terus kehilangan poin demi poin hingga menyentuh 17-24.

Tidak mau menelan kekalahan seperti gim pertama, Red Sparks mencoba bangkit. Usaha mereka membuahkan hasil manis sehingga bisa mengamankan set kedua dengan kedudukan 29-27.