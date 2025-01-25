Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adu Gaji Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di Tim Ducati MotoGP 2025

Lutfan Faizi , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |13:06 WIB
Adu Gaji Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di Tim Ducati MotoGP 2025
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati)
A
A
A

ADU gaji Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di tim Ducati MotoGP 2025 menarik diulas. Dari kedua pembalap itu, siapa yang angkanya lebih besar?

Gelaran MotoGP 2025 akan mulai bergulir tak lama lagi. Jalannya kompetisi pada musim 2025 diprediksi bakal berlangsung sengit karena telah terjadi perpindahan beberapa pembalap ke tim lain yang cukup mengejutkan.

Dari sekian nama, ada sosok Marc Marquez yang di musim ini akan menjadi bagian tim Ducati. Bersama pabrikan asal Italia itu, The Baby Alien –julukan Marquez– nantinya akan bergabung dengan Francesco Bagnaia yang lebih dulu masuk.

Sambil menantikan performa kedua pembalap itu, sebagian orang mungkin penasaran dengan gaji yang didapat Marquez dan Bagnaia bersama Ducati. Untuk itu, simak ulasannya berikut.

Berikut Adu Gaji Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di Tim Ducati MotoGP 2025:

1. Marc Marquez

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo (Foto: X/@MotoGP)

Marc Marquez digadang-gadang bakal menerima gaji fantastis bersama Ducati. Selain karena statusnya sebagai pembalap kenamaan, Ducati juga terbilang sebagai tim besar, sehingga tidak akan ragu membayar Marquez dengan bayaran di atas rata-rata.

Meski belum dikonfirmasi nominalnya, sebagian media luar negeri menyebut bayarannya nanti tak akan jauh berbeda seperti saat masih menjadi pembalap tim Repsol Honda.

Diketahui, Marquez saat masih bersama tim Repsol Honda bisa menerima gaji hingga 12,5 juta euro atau setara Rp211 miliar. Angka tersebut dapat berlipat sampai 24,4 juta euro atau Rp411 miliar apabila dirinya menyelesaikan semua balapan dengan gemilang.

 

