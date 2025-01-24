Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Intip Tim Lain Jelang Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |12:18 WIB
Ducati Intip Tim Lain Jelang Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia
Ducati Lenovo akan mengintip tim lain jelang MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

TRENTINO – Manajer Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, akan mengintip dan menganalisis tim-tim lain sebelum tampil di Tes Pramusim MotoGP 2025. Ia akan datang dan menyaksikan Shakedown Test MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, pekan depan!

Shakedown Test akan berlangsung pada 31 Januari hingga 2 Februari 2025. Sesi ini hanya diikuti pembalap tes dan rookie. Namun, pembalap dari tim-tim pabrikan yang mendapat konsesi, juga diizinkan ikut.

1. Intip

Manajer Umum Ducati Corse Gigi DallIgna (Foto: Instagram/@dallignaluigi)
Manajer Umum Ducati Corse Gigi DallIgna (Foto: Instagram/@dallignaluigi)

Dall'Igna mengatakan Ducati Lenovo akan sering mengintip persiapan tim lain. Sejalan dengan itu, mereka melakukan persiapan dengan perlahan. 

"Kami bersiap karena kami tidak tahu bagaimana lawan kami akan bergerak, jadi kami sudah menyiapkan banyak materi yang menurut kami bisa berhasil,” kata DallIgna, dikutip dari Motosan, Jumat (24/1/2025).

“Memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak adalah masalah lain. Kami hanya akan memilih apa yang kami yakini sepenuhnya, karena sangat mudah untuk salah," imbuh pria asal Italia itu.

2. Cocok

Dall'Igna meyakini, dua pembalapnya Francesco Bagnaia dan Marc Marquez mempunyai kecocokan dengan Sirkuit Sepang. Walau begitu, mereka harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan fatal terutama saat tes.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/38/3180187/marc_marquez-Fsuw_large.jpg
Carlo Pernat Beberkan Penyebab MotoGP 2025 Lebih Menarik sejak Marc Marquez Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180070/francesco_bagnaia_mengkritik_dokumenter_valentino_rossi_vs_marc_marquez_yang_dirilis_jelang_motogp_malaysia_2025-Gqmk_large.jpg
Francesco Bagnaia Kritik Tajam Dokumenter Valentino Rossi vs Marc Marquez, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180058/luca_marini_merasa_frustrasi_setelah_hanya_mampu_finis_di_posisi_8_pada_motogp_malaysia_2025-SoAM_large.jpg
Frustrasi Finis Posisi 8 di MotoGP Malaysia 2025, Luca Marini Keluhkan Suhu Panas hingga Pemilihan Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180075/francesco_bagnaia_masih_jadi_yang_terbaik_untuk_mendampingi_marc_marquez_di_ducati_lenovo-5Hvb_large.jpg
Alex Criville Ragu Ada yang Sanggup Jadi Rekan Setim Marc Marquez Selain Francesco Bagnaia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180147/pekan_balapan_motogp_2025_jadi_lebih_seru_tanpa_kehadiran_marc_marquez-7S3D_large.jpg
Absennya Marc Marquez Bikin MotoGP 2025 Jadi Lebih Seru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180055/simak_adu_kecepatan_motor_superbike_dengan_motogp-FfpD_large.jpg
Adu Kecepatan Motor Superbike dengan MotoGP, Bak Bumi dan Langit?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement