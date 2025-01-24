Ducati Intip Tim Lain Jelang Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia

TRENTINO – Manajer Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, akan mengintip dan menganalisis tim-tim lain sebelum tampil di Tes Pramusim MotoGP 2025. Ia akan datang dan menyaksikan Shakedown Test MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, pekan depan!

Shakedown Test akan berlangsung pada 31 Januari hingga 2 Februari 2025. Sesi ini hanya diikuti pembalap tes dan rookie. Namun, pembalap dari tim-tim pabrikan yang mendapat konsesi, juga diizinkan ikut.

Dall'Igna mengatakan Ducati Lenovo akan sering mengintip persiapan tim lain. Sejalan dengan itu, mereka melakukan persiapan dengan perlahan.

"Kami bersiap karena kami tidak tahu bagaimana lawan kami akan bergerak, jadi kami sudah menyiapkan banyak materi yang menurut kami bisa berhasil,” kata DallIgna, dikutip dari Motosan, Jumat (24/1/2025).

“Memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak adalah masalah lain. Kami hanya akan memilih apa yang kami yakini sepenuhnya, karena sangat mudah untuk salah," imbuh pria asal Italia itu.

Dall'Igna meyakini, dua pembalapnya Francesco Bagnaia dan Marc Marquez mempunyai kecocokan dengan Sirkuit Sepang. Walau begitu, mereka harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan fatal terutama saat tes.