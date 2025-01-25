8 Nomor Keramat di MotoGP yang Tak Boleh Digunakan, Nomor 1 Pemiliknya Meninggal karena Kecelakaan Lalu Lintas

ADA 8 nomor keramat di MotoGP yang tak boleh digunakan lagi. Rata-rata nomor tersebut dipensiunkan lantaran sudah melekat dengan si pemilik sebelumnya.

Dalam MotoGP, nomor motor memang begitu melekat dengan sang pembalap. Sampai-sampai banyak nomor-nomor spesial yang tak digunakan lagi karena saking melekatnya dengan pengguna sebelumnya. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 8 Nomor Keramat di MotoGP yang Tak Boleh Digunakan:

8. Valentino Rossi (46)

valentino rossi di portimao foto ig @valeyellow46

Nomor 46 sudah tak dipergunakan lagi sejak Rossi pensiun di MotoGP 2021. Nomor tersebut sudah begitu melekat dengan rider asal Italia tersebut.

Sebagai sosok yang membuat MotoGP semakin dikenal di dunia, rasanya tak heran jika nomor 46 akhirnya dipensiunkan. Jadi, kini tak ada lagi pembalap yang boleh menggunakan nomor 46 milik The Doctor –julukan Rossi.

7. Marco Simoncelli (58)

Marco Simoncelli kecelakaan

Nomor motor 58 tak lagi dipergunakan di ajang MotoGP. Nomor motor ini diketahui merupakan milik dari pembalap bintang di MotoGP, yakni Marco Simoncelli.

Keputusan pihak MotoGP memesiunkan nomor 58 diambil setelah Marco Simoncelli menjadi korban sengitnya perlombaan di ajang balap grand prix tersebut. Ia meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan hebat di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada 2011.