Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

8 Nomor Keramat di MotoGP yang Tak Boleh Digunakan, Nomor 1 Pemiliknya Meninggal karena Kecelakaan Lalu Lintas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |02:00 WIB
8 Nomor Keramat di MotoGP yang Tak Boleh Digunakan, Nomor 1 Pemiliknya Meninggal karena Kecelakaan Lalu Lintas
Legenda MotoGP, Valentino Rossi. (Foto: Instagram/valeyellow46)
A
A
A

ADA 8 nomor keramat di MotoGP yang tak boleh digunakan lagi. Rata-rata nomor tersebut dipensiunkan lantaran sudah melekat dengan si pemilik sebelumnya.

Dalam MotoGP, nomor motor memang begitu melekat dengan sang pembalap. Sampai-sampai banyak nomor-nomor spesial yang tak digunakan lagi karena saking melekatnya dengan pengguna sebelumnya. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 8 Nomor Keramat di MotoGP yang Tak Boleh Digunakan:

8. Valentino Rossi (46)

valentino rossi di portimao foto ig @valeyellow46
valentino rossi di portimao foto ig @valeyellow46

Nomor 46 sudah tak dipergunakan lagi sejak Rossi pensiun di MotoGP 2021. Nomor tersebut sudah begitu melekat dengan rider asal Italia tersebut.

Sebagai sosok yang membuat MotoGP semakin dikenal di dunia, rasanya tak heran jika nomor 46 akhirnya dipensiunkan. Jadi, kini tak ada lagi pembalap yang boleh menggunakan nomor 46 milik The Doctor –julukan Rossi.

7. Marco Simoncelli (58)

Marco Simoncelli kecelakaan
Marco Simoncelli kecelakaan

Nomor motor 58 tak lagi dipergunakan di ajang MotoGP. Nomor motor ini diketahui merupakan milik dari pembalap bintang di MotoGP, yakni Marco Simoncelli.

Keputusan pihak MotoGP memesiunkan nomor 58 diambil setelah Marco Simoncelli menjadi korban sengitnya perlombaan di ajang balap grand prix tersebut. Ia meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan hebat di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada 2011.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177708/mohammad_ahsan-2LBF_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Memilih Hijrah, Nomor 1 Jadi Mualaf dan Konsisten Tutup Aurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177661/lindswell_kwok-efNc_large.jpg
5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement