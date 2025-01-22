Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Spesifikasi Motor Ducati Desmosedici GP25 yang Dipakai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |17:21 WIB
Ini Spesifikasi Motor Ducati Desmosedici GP25 yang Dipakai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez setim di MotoGP 2025. (Foto: Ducati)
A
A
A

INI spesifikasi motor Ducati Desmosedici GP25 yang dipakai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Keduanya akan jadi rekan setim di pabrikan Ducati pada MotoGP 2025.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia pun dipastikan dapat motor spesifikasi terbaru, atau Desmosedici GP25. Dengan spesifikasi yang oke, kedua pembalap itu diharapkan bisa berjuang merebut gelar juara.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo (Foto: X/@MotoGP)

1. Spesifikasi Motor Ducati Desmosedici GP25

Jelang MotoGP 2025, menarik menilik lebih dalam soal spesifikasi motor Ducati Desmosedici GP25. Akankah kedua motor ini bisa membawa Marc Marquez dan Francesco Bagnaia tampil gacor sehingga terus naik podium?

Motor Ducati Desmosedici GP25 sendiri belum lama ini telah dikenalkan ke publik. Hal itu dilakukan kala tim Ducati Lenovo resmi meluncurkan tim serta motornya dalam acara yang digelar pada Senin 20 Januari 2025.

Sejatinya, performa Ducati Desmosedici GP25 baru benar-benar bisa diketahui saat Bagnaia dan Marquez melakoni balapan di MotoGP 2025. Tetapi, sejumlah teknisi tim Ducati telah memberi bocoran soal spesifikasi motor baru untuk MotoGP 2025 tersebut.

Diklaim, Ducati Desmosedici GP25 akan jauh lebih powerfull. Tak hanya itu, Marquez dan Bagnaia juga akan menggunakan motor yang lebih ringan. Bobot kosongnya disebut mencapai 157 kg. Hal ini sesuai dengan batas minimum yang telah ditetapkan untuk motor MotoGP.

Meski begitu, Ducati Desmosedici GP25 tidak mengalami perubahan struktur rangka. Bagnaia masih akan menggunakan motor berstruktur rangka twin-spar berbahan aluminium alloy.

Ducati Desmosedici GP25 juga akan mempertahankan desai sayap-sayap belakang. Hal itu sama seperti yang dipakai pada MotoGP 2024.

 

