Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Hidup Terasing Gara-Gara Dicap Pengkhianat oleh Pemerintah China

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |04:45 WIB
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Hidup Terasing Gara-Gara Dicap Pengkhianat oleh Pemerintah China
Ye Zhaoying hidup terasing gara-gara dicap pengkhianat oleh Pemerintah China (Foto: Instagram/@ye_zhaoying)
A
A
A

KISAH sedih Ye Zhaoying, rival Susy Susanti yang hidup terasing gara-gara dicap pengkhianat oleh Pemerintah China, menarik untuk diulas. Sebab, pemain satu ini sempat luntang-lantung.

Ye diketahui menjadi salah satu rival berat Susy pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an. Dalam 31 kali pertemuan, 11 di antaranya dimenangi perempuan asal China itu.

1. Tolak Belakang

ye zhaoying

Nahasnya, nasib Ye bertolak belakang dengan Susy yang justru menjadi legenda di Indonesia. Sebab, perempuan berusia 50 tahun itu kini hidup dalam pengasingan.

Hal itu bermula dari pengakuan Ye yang diminta mengalah saat melawan kompatriotnya, Gong Zhichao, di semifinal Olimpiade 2000. Perkataan itu malah membuatnya jatuh dalam masalah.

Sebab, Pemerintah China langsung melabelinya sebagai pengkhianat! Bahkan, nama Ye Zhaoying pernah dihapus dalam sejarah olahraga meski sudah mendulang beberapa gelar bergengsi.

Setelah itu, Ye terpaksa pindah dari China ke Spanyol untuk menyelamatkan diri dan menjalani hidup baru. Bisa dibilang, perempuan kelahiran Hangzhou itu hidup dalam pengasingan dan jauh dari keluarga tercinta.

“Ayah saya selalu mengatakan kepada saya untuk menjalani hidup dan berhenti memprotes pemerintah China,” kata Ye, mengutip dari Sportv2dk, Rabu (22/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179501/chen_qingchen-hR3F_large.jpg
Kisah Haru Chen Qingchen, Ratu Bulu Tangkis China yang Umumkan Pensiun Usai Kalah di French Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement