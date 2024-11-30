Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Susy Susanti dengan Rival Sengit dari China Huang Hua: Dari Musuh hingga Hadir di Pernikahan Anak sang Lawan

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |07:56 WIB
Kisah Susy Susanti dengan Rival Sengit dari China Huang Hua: Dari Musuh hingga Hadir di Pernikahan Anak sang Lawan
Huang Hua jadi salah satu rival sengit Susy Susanti. (Foto: Instagram/@susysusantiofficial)
KISAH Susy Susanti dengan rival sengitnya dari China, Huang Hua, menarik diulas. Sebab, ada banyak kisah menarik yang tersaji, mulai dari musuh hingga akhirnya menjalin pertemanan akrab sehingga hadir di pernikahan anak sang lawan.

Huang Hua memang jadi salah satu rival sengit dari Susy Susanti semasa masih aktif berkarier di dunia tepok bulu. Salah satu pertemuan sengit mereka terjadi di All England 1990.

Susy Susanti

Kala itu, Huang Hua yang turut jadi tunggal putri andalan China di sektor tunggal putri berhasil melesat ke babak final. Tetapi, dia gagal merebut gelar juara karena kalah dari Susy Susanti di partai puncak dengan skor 11-12 dan 1-11.

Di balik sengitnya rivalitas mereka di atas lapangan, Susy dan Huang Hua ternyata berteman akrab. Bahkan, Susy Susanti terlihat hadir dalam sebuah acara pernikahan.

Diketahui, Susy Susanti kala itu diundang oleh Huang Hua untuk hadir di acara penikahan putranya, yakni Tjandra Mikael. Acara itu digelar di Indonesia.

1 2
