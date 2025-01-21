Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Top MotoGP yang Dijuluki The Next Valentino Rossi, Nomor 1 Musuh Bebuyutan

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |21:23 WIB
5 Pembalap Top MotoGP yang Dijuluki <i>The Next Valentino Rossi</i>, Nomor 1 Musuh Bebuyutan
Francesco Bagnaia termasuk pembalap yang dianggap The Next Valentino Rossi (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

BERIKUT lima pembalap top MotoGP yang dijuluki The Next Valentino Rossi. Salah satunya adalah sang musuh bebuyutan!

Rossi merupakan salah satu legenda hidup MotoGP. Ia dianggap sebagai salah satu yang terhebat, jika bukan yang terhebat sepanjang masa, dengan torehan tujuh gelar juara dunia.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

Lalu, siapa saja pembalap yang mendapat cap spesial sebagai penerus Rossi? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap Top MotoGP yang Dijuluki The Next Valentino Rossi

5. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo dipayungi umbrella girl sebelum balapan (Foto: Yamaha MotoGP)

Pembalap satu ini memang berasal dari Prancis. Namun, ia memiliki darah Italia, seperti Rossi, dari nenek moyangnya yang berasal dari Sisilia.

Sejak kecil, Quartararo mengidolakan Rossi dan menganggapnya sebagai pahlawan. Fakta sang pembalap mengaspal untuk Yamaha membuktikan El Diablo layak jadi penerus Rossi. Ia bahkan pernah jadi juara dunia pada 2021 bersama tim itu.

4. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi. MotoGP

Pembalap ini dinilai sebagai penerus Rossi karena memiliki rambut coklat nan keriting. Apalagi, Bez juga anggota dari VR46 Riders Academy.

Gaya balapannya yang nekat dan agresif semakin menguatkan anggapan itu. Bez dianggap sangat mirip dengan Rossi saat muda.

 

Halaman:
1 2 3
