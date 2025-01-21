Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Terbaik Yamaha Sepanjang Sejarah MotoGP, Nomor 1 Valentino Rossi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |19:57 WIB
5 Pembalap Terbaik Yamaha Sepanjang Sejarah MotoGP, Nomor 1 Valentino Rossi!
Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo merupakan dua pembalap tersukses Yamaha di MotoGP (Foto: Instagram/@jorgelorenzo99)
BERIKUT lima pembalap terbaik Yamaha sepanjang sejarah MotoGP. Salah satunya jelas adalah Valentino Rossi.

Yamaha merupakan salah satu pabrikan tersukses di MotoGP. Bersama dengan Honda, mereka adalah salah satu pengoleksi gelar juara dunia terbanyak dengan 18 kali di kategori pembalap.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) memacu motornya pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)

Lantas, siapa saja lima pembalap terbaik Yamaha sepanjang sejarah? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap Terbaik Yamaha Sepanjang Sejarah MotoGP

5. Kenny Roberts

Kenny Roberts (Cycle World)

Pembalap satu ini mungkin bukan yang pertama kali juara dunia bareng Yamaha. Namun, Roberts adalah yang pertama kali bisa juara beruntun, bahkan tiga kali.

Tiga gelar juara itu didapatnya pada 1978, 1979, dan 1980. Roberts jelas merupakan salah satu pembalap tersukses.

4. Eddie Lawson

Eddie Lawson foto reuters

Pembalap satu ini sudah empat kali juara dunia. Namun, tiga di antaranya diraih bersama Yamaha kendati tidak secara beruntun.

Lawson tercatat juara dunia pada 1984, 1986, dan 1988. Satu titel lain diraih pada 1989 ketika pindah ke Honda.

 

Halaman:
1 2 3
